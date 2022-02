Președintele Ucrainei a răbufnit după ce premierul italian nu i-a răspuns la telefon: ”Data viitoare voi încerca să mut programul războiului”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut vineri, 25 februarie, o reacție dură la adresa premierului italian, Mario Draghi, după ce nu a putut lua legătura telefonic cu acesta la ora stabilită.

Într-o postare pe Twitter, liderul de la Kiev a transmis că data viitoare va schimba ora războiului pentru a lua legătura cu oficialul italian.

„Azi la 10.30 erau lupte grele pentru orașele Chernihiv, Hostomel și Melitopol. Au murit oameni. Data viitoare voi încerca să mut programul de război pentru a vorbi cu Mario Draghi la ora stabilită. Între timp, Ucraina continuă să lupte pentru poporul său”, a scris președintele ucrainean.

Today at 10:30 am at the entrances to Chernihiv, Hostomel and Melitopol there were heavy fighting. People died. Next time I'll try to move the war schedule to talk to #MarioDraghi at a specific time. Meanwhile, Ukraine continues to fight for its people.