Ce s-a vorbit la videoconferinţa Coaliţiei de Voinţă. Anunţul făcut de preşedintele Nicuşor Dan

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 13 August 2025, ora 20:15
188 citiri
Nicușor Dan, președintele României FOTO X/Nicușor Dan

Preşedintele României Nicușor Dan a participat miercuri, 13 august, la reuniunea prin videoconferinţă a Coaliţiei de Voinţă, subliniind că pentru România coordonarea şi unitatea transatlantică sunt elemente-cheie.

Viitorul şi securitatea continentului nostru, inclusiv a regiunii Mării Negre, sunt în joc. De aceea avem nevoie de o pace care ţine cont de interesele Ucrainei şi ale Europei. De asemenea, suntem de acord că orice acord de pace ar trebui să fie însoţit de garanţii de securitate solide pentru Ucraina”, a arătat el.

”Tocmai am participat la videoconferinţa Coaliţiei de Voinţă pentru a ne coordona poziţiile înainte de reuniunea bilaterală dintre preşedintele SUA, Donald Trump, şi preşedintele rus, în Alaska. Am subliniat că pentru România coordonarea şi unitatea transatlantică sunt elemente-cheie. Salut reuniunea de astăzi în sprijinul acestei abordări. Salutăm de asemenea hotărârea preşedintelui Donald Trump de a pune capăt acestei agresiuni şi de a aduce o pace durabilă în Ucraina”, a afirmat Nicușor Dan, miercuri seară, într-o postare pe X.

El a adăugat că toată lumea este de acord că trebuie să existe o încetare a focului înainte de a avea loc orice negocieri.

”Fiind vecinul cu graniţa terestră cea mai lungă cu Ucraina, felul în care se obţine pacea este extrem de important pentru România, cum este pentru întreaga Europă. Viitorul şi securitatea continentului nostru, inclusiv a regiunii Mării Negre, sunt în joc. De aceea avem nevoie de o pace care ţine cont de interesele Ucrainei şi ale Europei. De asemenea, suntem de acord că orice acord de pace ar trebui să fie însoţit de garanţii de securitate solide pentru Ucraina”, a subliniat el.

