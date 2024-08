"Vrăjitoarele din Bucha", unitatea luptătoarelor din Ucraina care are ca misiune doborârea dronelor rusești

Când sirena de raid aerian a început să sune în miezul nopții, femeile înarmate s-au grăbit să-și îndeplinească datoria. La doar două luni după ce s-a alăturat unității mobile de apărare antiaeriană, Angelina, în vârstă de 27 de ani, a ajuns să stăpânească perfect antrenamentul: era echipată cu tot ce îi trebuia și mitraliera antiaeriană era pregătită, arată

În câteva secunde, totul a decurs conform planului: aliniată lângă copacii din apropierea suburbiei Bucha din Kiev, ea și celelalte patru femei din unitatea ei au montat tunul, au verificat salva și au așteptat. Ciripitul greierilor a umplut liniștea până când drona Shahed lansată de ruși a fost doborâtă de o unitate din apropiere - o altă amenințare la adresa vieții cotidiene din Ucraina eliminată.

„Este doar un val de adrenalină”, a declarat Angelina, care, la fel ca celelalte femei din unitate, a vorbit cu The Associated Press sub condiția de a folosi doar prenumele sau apelativele lor, conform politicii militare.

Tot mai multe femei se alătură unităților mobile voluntare care se ocupă cu doborârea dronelor rusești ce terorizează civilii ucraineni și infrastructura energetică, pe măsură ce tot mai mulți bărbați sunt trimiși în est, pe linia frontului. Deși femeile constituie doar o mică parte din forțele armate ale țării, contribuția lor este esențială.

Cu zeci de mii de bărbați recrutați lunar, femeile au intervenit în diverse roluri cruciale, de la minele de cărbune la forțele de apărare teritorială, acceptând sarcini ce au fost tradițional atribuite bărbaților.

În ultimele luni, cel puțin 70 de femei au fost recrutate în forțele de apărare din Bucha pentru misiuni anti-drone, conform spuselor colonelului Andrii Velarty, comandantul de apărare teritorială din zonă. Acest lucru face parte dintr-o campanie națională de recrutare a femeilor voluntare cu normă parțială pentru a întări unitățile locale de apărare.

Femeile provin din diverse medii sociale - de la mame care stau acasă la medici ca Angelina - și sunt cunoscute sub numele de „Vrăjitoarele din Bucha”, un simbol al rolului lor de a apăra cerul nopții împotriva dronelor rusești. Unele dintre ele au fost motivate să se ofere voluntare de către masacrul rus care a avut loc în Bucha, unde sute de rezidenți au fost uciși în timpul ocupației de o lună a suburbiei Kiev de către trupele ruse, imediat după invazia din februarie 2022. Cadavrele bărbaților, femeilor și copiilor au fost găsite pe străzi, în case și în gropi comune.

