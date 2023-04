Evgheni Prigojin, despre mercenarii ruși morți pe frontul din Ucraina: Cimitirul crește dar „asta-i viața” VIDEO

Şeful grupului paramilitar rus Wagner, Evgheni Prigojin, recunoaşte într-o vizită la un cimitir care ”continuă să crească” - că mercenarii săi continuă să sufere pierderi în luptă în Ucraina, relatează AFP.

Prigojin apare, într-o înregistrare video publicată joi de serviciul său de presă pe Telegram, între zeci de morminte marcate cu cruci, pe care sunt depuse jerbe de flori.

”Combatanţi Wagner continuă să fie înmormântați aici şi nu există nicio problemă în asta până acum”, declară Prigojin.

”Îl vom îmbunătăţi şi vom face din acest cimitir un memorial pentru generaţiile viitoare”, anunţă el.

”Da, (cimitirul) creşte. Cei care luptă mor uneori. Asta-i viaţa”, spune el.

Rusia comunică foarte puţin despre pierderile pe care le suferă în Ucraina de la începutul ofensivei pe care a lansat- în Ucraina la sfârşitul lui februarie 2022.

From the cemetery of mercenaries of PMC "Wagner" in Krasnodar Territory a "monument to future generations" will be erected, said the leader of PMC Prigozhin

According to him, the graveyard is growing, but "that's how life works."

In Russia, life is arranged like death 🤷 pic.twitter.com/sycw7B7JJr