Compania aeriană europeană low-cost Wizz Air a anunțat că va oferi 100.000 de locuri gratuite pentru zborurile pe distanțe scurte pentru refugiații ucraineni.

Compania aeriană cu sediul în Ungaria a anunțat pe rețelele de socializare că s-a „angajat” să îi ajute pe refugiații ucraineni să ajungă la destinație, scrie BBC.

Locurile vor fi disponibile pe zborurile Wizz Air cu plecare din Polonia, Slovacia, Ungaria și România în cursul lunii martie, a spus compania aeriană.

Peste 660.000 de persoane au fugit deja în străinătate, potrivit agenției ONU pentru refugiați, Polonia fiind cea mai mare parte a migrației.

Se estimează că 450.000 de refugiați ucraineni - jumătate din numărul total de refugiați de până acum - au sosit în Polonia, a declarat miercuri ministrul adjunct de interne al țării, Pawel Szefernaker, la postul privat de radio Zet.

WIZZ is committed to helping Ukrainian refugees reach their destination, wherever that may be. We are providing 100,000 free seats on short-haul flights departing from Poland, Slovakia, Hungary, and Romania in March. Book your travel at https://t.co/eDw80hGC2k pic.twitter.com/2duHFtPdr3