YouTube anunță că oprește dezinformarea despre invazia din Ucraina. Toate canalele asociate cu presa finanţată de Rusia dispar

Serviciul de fluxuri video YouTube a anunţat vineri, 11 martie, blocarea imediată a accesului la canalele asociate cu presa rusă finanţată de stat, din cauza modului eronat în care este relatată invazia în Ucraina.

YouTube a precizat că politica sa interzice conţinutul care neagă sau banalizează evenimentele violente a căror realitate este bine documentată.

