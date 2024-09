„Zânele rele ale Ucrainei”. Armata feminină de sabotori înfruntă Rusia în spatele liniilor inamice pentru a-l „enerva” pe Putin

Un număr de femei ucrainene curajoase își riscă zilnic viața pentru a demonta mașinăria de război propagandistică a lui Vladimir Putin și a-i otrăvi trupele.

Cel puțin 1 000 dintre sabotoarele „Zla Mavka” ((”Zâna Rea”) lucrează neobosit pentru a înfuria și a perturba forțele ruse ân toate regiunile ocupate ale Ucrainei.

Acestea sunt vânate zilnic în Crimeea, Donețk și Lugansk și își iau toate măsurile de precauție pentru a-și ascunde identitatea, nu se contactează direct între ele și nu își împărtășesc niciodată chipurile online.

The Sun a stat de vorbă cu una dintre fondatoarele grupului, care, din motive de securitate, poate fi cunoscută doar ca „Mavka”, o poreclă dată fiecărei femei din organizație.

„În timp ce rezistența continuă în teritoriile ocupate, înseamnă că Rusia nu câștigă. Ei vor să îi distrugă mental pe toți cei de aici. În timp ce rezistența noastră continuă, înseamnă că ei pierd. Râdem tot timpul de ruși. Le arătăm că nu ne este frică. Îi scoatem din sărite și îmi place asta. În fiecare zi le reamintim că sunt în Ucraina. Aceasta nu este Rusia și nu va fi niciodată”, spune Mavka

Înființat în orașul Melitopol, din regiunea Zaporojie, în februarie 2023, grupul a crescut rapid de la trei femei la 200, iar în prezent are cel puțin 800 de membri într-o rețea extinsă în întreaga Ucraină.

😈Women's movement "Zla Mavka" fights against invaders in temporarily occupied territories

"Sometimes, soldiers of the ordinary Ork breed, they try so hard to please the Mavs that they tell so much "extra", but very exciting and useful for the Armed Forces," the message says.… pic.twitter.com/4B8CehdMXL