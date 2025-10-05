Cea mai mare divizie de tancuri a Rusiei se îndreaptă spre Zaporojie și cei 700.000 de locuitori ai săi

Rusia își redeplasează cea mai mare divizie de tancuri pentru un nou asalt în sudul regiunii Donețk, în direcția localității Pokrovske./FOTO:X@mog_russEN

În timp ce atenția lumii rămâne concentrată pe luptele intense din estul Ucrainei, armata rusă avansează constant spre vest, prin sudul regiunii Donețk, apropiindu-se de un centru regional strategic, relatează Euromaidan Press.

Cele mai grele lupte continuă în jurul orașelor Pokrovsk și Kostiantinivka, dar trupele ruse înregistrează progrese mai rapide la sud de Pokrovsk.

Potrivit rapoartelor de pe front, Rusia își redeplasează cea mai mare divizie de tancuri pentru un nou asalt în sudul regiunii Donețk, în direcția localității Pokrovske.

Ucraina, la rândul său, consolidează fortificațiile din zonă, în eventualitatea în care forțele ruse ar reuși să depășească Pokrovske și să înainteze spre orașul Zaporojie, unde locuiesc aproximativ 700.000 de oameni.

Importanța strategică a Pokrovskului

Pokrovsk și Kostiantinivka, situate la aproximativ 45 de kilometri una de cealaltă, reprezintă în prezent focarul principal al confruntărilor. Cucerirea acestor orașe ar oferi armatei ruse acces direct către principalele centre urbane din vestul regiunii Donețk — Kramatorsk și Sloviansk.

„Anul acesta, ambele orașe au reușit să atragă și să concentreze forțe ruse semnificative”, a declarat analistul francez Clément Molin. El a adăugat că această concentrare a determinat comandamentul ucrainean să retragă unități din alte fronturi, inclusiv din zona Kursk, pentru a consolida apărarea.

Ads

Avantajul strategic al Rusiei în sudul Donețkului

Concentrarea trupelor în jurul Pokrovskului și Kostiantinivkăi a lăsat linia de contact din sudul Donețkului mai puțin apărată. Aici, Rusia deține un avantaj numeric și mecanizat, beneficiind de mai multe trupe și tancuri. În ultimele luni, forțele ruse au reușit să împingă treptat trupele ucrainene pe o porțiune de aproximativ 75 de kilometri între Pokrovsk și Pokrovske.

Avansul s-ar putea accelera odată cu redislocarea Diviziei 90 Tancuri, o unitate de elită dotată cu sute de tancuri moderne T-90M.

75 de kilometri de avans spre pozițiile defensive ucrainene

De la cucerirea orașului Kurahove în luna ianuarie, trupele ruse au avansat aproximativ 75 de kilometri spre vest, apropiindu-se la doar 15 kilometri de râul Vovcia – una dintre barierele naturale importante din regiune – și la 35 de kilometri de Pokrovske.

„Situația nu este încă una catastrofală, deoarece nicio metropolă nu este amenințată direct”, a precizat Molin, adăugând că zona este formată în mare parte din păduri, câmpuri și sate mici.

Ads

Ucraina sapă noi linii de apărare

Totuși, riscul pentru forțele ucrainene crește. Analistul avertizează că Rusia „înaintă încet, dar sigur, pe frontul sudic puternic fortificat”. Ca răspuns, Ucraina a început construcția de noi fortificații la vest de Pokrovske, pregătindu-se pentru o eventuală ofensivă majoră.

În următoarele luni, este posibil să se contureze un nou ax de atac, care ar putea aduce forțele ruse suficient de aproape pentru a amenința direct orașul Zaporojie.

Divizia 90 Tancuri — forța grea a armatei ruse

Divizia 90 Tancuri, cea mai mare formațiune blindată a armatei ruse, cu aproximativ 25.000 de militari, joacă un rol esențial în noua strategie rusă. Anterior, divizia acționa în nordul frontului din sudul Donețkului, în timp ce unități mai ușoare luptau mai la sud. După ce acestea au fost blocate de apărarea ucraineană pe malul estic al râului Vovcia, comandamentul rus a decis să mute Divizia 90 pentru a sprijini efortul principal.

Brigada 72 Mecanizată a Ucrainei — una dintre cele mai experimentate, dar epuizate unități — a încetinit înaintarea rusă, însă a fost recent rotită de pe linia frontului, lăsând loc brigăzilor mai puțin experimentate.

„Mă aștept ca rușii să continue ofensiva până la Pokrovske”, a spus Molin. „Dacă vor reuși să treacă de acolo, vom vedea cât de eficiente sunt noile fortificații ucrainene.”

Ads