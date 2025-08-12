Zelenski i-a mulțumit lui Nicușor Dan și României pentru sprijinul acordat până acum. "Abia așteptăm să-l primim pe domnul președinte în Ucraina"

Volodimir Zelenski, liderul Ucrainei, i-a mulțumit marți, 12 august, lui Nicușor Dan într-o postare pe X, după discuția avută cu acesta, în care președintele României a reiterat poziția țării noastre față de suveranitatea Ucrainei.

Zelenski a spus, de asemenea, că "abia așteptăm să-l primim pe domnul președinte în Ucraina. Echipele noastre deja discută detaliile".

"Am vorbit cu președintele României @NicusorDanRO

Ne-am pus de acord pe următorii pași diplomatici și pregătim contacte importante mâine. I-am mulțumit lui Nicușor Dan și tuturor celorlalți lideri UE pentru afirmarea sprijinului lor clar pentru independența, integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei. Cu toții suntem de acord – primul pas spre o pace justă este un armistițiu.

Acum, totul va fi decis de determinarea președintelui Trump și de unitatea Europei. Dacă Rusia nu e pregătită să oprească măcelul, atunci ar trebui să fie sancțiuni asupra economiei sale care să o forțeze să facă asta.

Am mulțumit României pentru sprijinul ei față de Ucraina și Republica Moldova pentru aderarea simultană a acestora la Uniunea Europeană. Abia așteptăm să-l primim pe domnul președinte în Ucraina. Echipele noastre deja discută detaliile", a scris liderul de la Kiev pe rețeaua de socializare.

Ads

I spoke with Romania’s President @NicusorDanRO. We coordinated our next joint steps in diplomacy and are preparing for important contacts already tomorrow. I thanked Nicușor Dan and all EU leaders for today’s statement of clear support for Ukraine’s independence, territorial… pic.twitter.com/6KkRfZRDdE — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 12, 2025

Ads