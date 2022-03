Zeci de persoane participă duminică, 20 martie, la manifestaţia organizată la Bucureşti împotriva războiului din Ucraina. Oamenii au plecat în marş scandând "Putin, criminal" şi "Stop război".

Zeci de persoane s-au adunat, duminică după-amiază, în Piaţa Universităţii din Capitală, printre printre participanţi fiind şi mame cu copii mici.

Fii la curent cu cele mai noi informații LIVE despre războiul din Ucraina

Oamenii au avut pancarte cu mesaje în limbile engleză şi română: "Putin, Ukraine is not your playground. Stop the war against Ukraine (Putin, Ucraina nu este locul de joacă. Opriţi războiul împotriva Ucrainei)", "Stop crimes againt Ukraine (Opriţi crimele la adresa Ucrainei)", "Putin, marş acasă", "Putin, hands off Ukraine (Putin, jos mâinile de pe Ucraina)" şi au desfăşurat drapeluri ale Ucrainei, de mari dimensiuni.

Ads

Una dintre persoanele care s-au adresat celor prezenţi a cerut ajutor pentru "închiderea cerului" Ucrainei, spunând că ucrainenii nu luptă doar pentru ţara lor şi că Europa trebuie să fie conştientă că, dacă Ucraina nu rezistă, Europa va fi "următoarea".

O altă femeie a spus că a fost copleşită de felul în care a fost primită de români, împreună cu fetiţa sa.

Ulterior, participanţii au plecat în marş spre Ambasada Rusiei, însoţiţi de jandarmi. Ei au scandat "Putin, criminal", "Stop război", "NATO, close the sky (NATO, închide cerul)".

Manifestaţia a fost organizată de Asociaţia ”21 Decembrie 1989” sub îndemnul ”STOP PUTIN – STOP WAR”, fiind autorizată.

Ads