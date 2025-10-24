Zelenski avertizează că Putin creează un „dezastru umanitar” în Ucraina și cere arme cu rază lungă de acțiune pentru a ataca Rusia

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat vineri, la Londra, că Vladimir Putin împinge Ucraina spre o „catastrofă umanitară”, în contextul intensificării atacurilor asupra infrastructurii civile și a rețelelor energetice.

Liderul ucrainean s-a întâlnit la Downing Street cu premierul britanic Keir Starmer, într-o rundă de discuții la care participă mai mulți lideri europeni, pentru a evalua posibilitatea furnizării de arme cu rază lungă de acțiune și consolidării unei „coaliții a dispușilor” în sprijinul Ucrainei.

Un apel pentru arme și solidaritate

„Agresiunea rusă ne împinge spre o astfel de catastrofă umanitară”, a spus Zelenski înaintea reuniunii, referindu-se la ultimele atacuri lansate de Moscova asupra infrastructurii ucrainene.

Marți,21 octombrie, un bombardament asupra regiunii Cernihiv a ucis patru persoane și a lăsat sute de mii de oameni fără energie electrică și apă potabilă — un atac care, potrivit Kievului, urmărește să distrugă sistemul energetic al țării înainte de iarnă.

„Vă mulțumim că nu ne lăsați singuri — de la începutul războiului, dar mai ales acum, sprijinul vostru este esențial”, a adăugat Zelenski, într-un mesaj adresat liderilor occidentali.

Sprijin occidental și noi sancțiuni

Premierul britanic Keir Starmer a salutat prezența liderului ucrainean și a anunțat „pași importanți” pentru extinderea sprijinului acordat Kievului.

„Vedem în Putin o totală lipsă de voință pentru dialog. Dimpotrivă, el continuă atacurile împotriva civililor, împotriva copiilor. Din păcate, trebuie să vă transmit din nou condoleanțele mele pentru pierderile suferite”, a declarat Starmer.

El a subliniat că Marea Britanie și partenerii săi pot face „mai mult” în privința capabilităților de atac la distanță, dar și în eforturile de a reducerea dependenței globale de petrolul și gazul rusesc.

În paralel, Statele Unite au anunțat un nou pachet de sancțiuni împotriva celor mai mari două companii petroliere rusești, o decizie care a determinat India să reevalueze importurile sale din Rusia.

La Londra au fost prezenți, alături de Zelenski și Starmer, premierul Danemarcei Mette Frederiksen, premierul Olandei Dick Schoof și secretarul general al NATO, Mark Rutte. Aproximativ 20 de alți lideri mondiali au participat online la reuniunea informală a „coaliției dispușilor”, o inițiativă comună a Marii Britanii și a președintelui francez Emmanuel Macron.

Obiectivul principal al discuțiilor a fost identificarea unor noi modalități de sprijin militar și financiar pentru Ucraina, inclusiv prin utilizarea activelor rusești înghețate în sprijinul apărării ucrainene.

Primire regală la Windsor

Înaintea reuniunii politice, Regele Charles al III-lea i-a oferit lui Volodimir Zelenski o primire ceremonială la Castelul Windsor, prima de acest fel acordată liderului ucrainean pe teritoriul Marii Britanii.

Zelenski a inspectat garda de onoare a Primului Batalion al Gărzilor Grenadier, după ce a fost întâmpinat cu imnul Ucrainei și o salvă de onoare. „Vă mulțumesc foarte mult”, i-a spus acesta maiorului Ben Tracey, comandantul ceremoniei.

După momentul oficial, președintele ucrainean a fost invitat la o întrevedere privată cu monarhul britanic, în timp ce publicul adunat în fața castelului a urmărit evenimentul.

Vizita de la Londra are o dublă semnificație: pe de o parte, Zelenski caută sprijin militar suplimentar pentru a contracara atacurile rusești asupra infrastructurii energetice; pe de altă parte, transmite un mesaj politic — acela că Ucraina rămâne ferm sprijinită de aliații săi occidentali, în pofida oboselii și diviziunilor din unele capitale europene.

