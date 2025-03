Zelenski, de acord cu încetarea necondiționată a luptelor pe linia frontului. Trump vrea ca și centralele electrice din Ucraina să intre în proprietatea SUA

Au apărut primele detalii după discuția telefonică de miercuri, 19 martie, dintre președinții SUA și Ucrainei, Donald Trump și Volodimir Zelenski.

Liderul de la Kiev a declarat că țara sa este pregătită să înceteze loviturile asupra infrastructurilor energetice și civile din Rusia, după o convorbire telefonică 'sinceră' cu Donald Trump, relatează AFP.

"Una dintre primele etape către încheierea războiului ar putea fi încetarea loviturilor asupra infrastructurilor energetice și a altor infrastructuri civile. Am susținut această măsură și Ucraina a confirmat că suntem pregătiți să o punem în aplicare", a declarat Volodimir Zelenski pe platforma X după convorbirea avută cu Trump, pe care a calificat-o drept "pozitivă, foarte substanțială și sinceră".

I had a positive, very substantive, and frank conversation with President of the United States Donald Trump @POTUS. I thanked him for a good and productive start to the work of the Ukrainian and American teams in Jeddah on March 11—this meeting of the teams significantly helped… pic.twitter.com/JFBd5EeIkg — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 19, 2025

"Am avut o discuție pozitivă, foarte substanțială și deschisă cu președintele Statelor Unite, Donald Trump. I-am mulțumit pentru începutul bun și productiv al colaborării echipelor ucrainene și americane la Jeddah, pe 11 martie - această întâlnire a fost esențială pentru avansarea spre încheierea războiului. Am convenit că Ucraina și Statele Unite ar trebui să continue să colaboreze pentru a obține o încheiere reală a conflictului și o pace durabilă. Credem că, împreună cu America, cu președintele Trump și sub conducerea americană, putem atinge o pace de lungă durată în acest an", a scris pe X Zelenski.

"Președintele Trump a împărtășit detalii despre conversația sa cu Putin și despre principalele subiecte discutate. Una dintre primele măsuri pentru a pune capăt complet războiului ar putea fi oprirea atacurilor asupra infrastructurii energetice și a altor obiective civile. Am susținut această inițiativă, iar Ucraina a confirmat că este pregătită să o implementeze. Echipele noastre au discutat despre acest pas la Jeddah.

De asemenea, partea americană a propus un armistițiu necondiționat pe linia frontului, iar Ucraina a acceptat această propunere. Vom continua să lucrăm pentru a realiza acest lucru. Considerăm că astfel de măsuri sunt esențiale pentru a crea condițiile necesare în vederea pregătirii unui acord de pace cuprinzător în timpul armistițiului", a mai afirmat liderul ucrainean.

"Am oferit, de asemenea, o actualizare privind situația de pe câmpul de luptă și consecințele atacurilor rusești. Am discutat despre situația din regiunea Kursk, am abordat problema eliberării prizonierilor de război și întoarcerea copiilor ucraineni care au fost luați de forțele ruse. De asemenea, am analizat starea apărării aeriene a Ucrainei și posibilitatea de a o întări pentru a proteja vieți.

Am instruit echipele noastre să rezolve problemele tehnice legate de implementarea și extinderea încetării parțiale a focului. Echipele ucrainene și americane sunt pregătite să se întâlnească în Arabia Saudită în zilele următoare pentru a continua coordonarea pașilor către pace. Am cerut consilierilor și reprezentanților noștri să desfășoare această activitate cât mai repede posibil. Am subliniat munca pozitivă a consilierilor și reprezentanților noștri—Rubio, Waltz, Kellogg, Yermak, Sybiha, Umerov și Palisa. În întâlnirile viitoare, echipele pot conveni asupra tuturor aspectelor necesare pentru avansarea către o pace durabilă și garanții de securitate", a continuat el informarea făcută pe X despre discuția cu Trump.

"Am mulțumit președintelui Trump și poporului american pentru sprijinul acordat. Am subliniat că ucrainenii își doresc pacea, motiv pentru care Ucraina a acceptat propunerea de încetare a focului necondiționată. Am evidențiat importanța conceptului președintelui Trump de pace prin forță. Am convenit să menținem un contact constant, inclusiv la cele mai înalte niveluri și prin intermediul echipelor noastre", a conchis Zelenski.

Președintele rus Vladimir Putin a acceptat cu o zi înainte o încetare timp de 30 de zile a loviturilor asupra obiectivelor energetice ucrainene.

Promisiunile lui Trump

De partea cealaltă a telefonului, Trump a făcut și el mai multe promisiuni.

Statele Unite vor ajuta Ucraina să-și procure mai multe sisteme de apărare antiaeriană, a declarat miercuri, 19 martie, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, la câteva ore după convorbirea telefonică dintre președintele american Donald Trump și omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, relatează AFP.

"Președintele Zelenski a cerut sisteme de apărare antiaeriană (...) și președintele Trump a acceptat să colaboreze cu el pentru a vedea ce este disponibil, în special în Europa", a spus Karoline Leavitt, care a adăugat că "schimbul de informații militare pentru apărarea Ucrainei va continua".

Preşedintele american Donald Trump i-a spus omologului său Volodimir Zelenski că Statele Unite ar putea deveni „proprietare” ale centralelor nucleare şi electrice din Ucraina, pentru a le asigura securitatea.

"Proprietatea americană asupra acestor centrale ar oferi cea mai bună protecţie şi sprijin posibile pentru infrastructura energetică a Ucrainei", a mai declarat reporterilor purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

