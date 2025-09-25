Zelenski avertizează Kremlinul: „Opriți războiul sau aflați unde sunt adăposturile antiaeriene”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat într-un interviu exclusiv pentru Axios că, dacă Rusia nu va pune capăt agresiunii, oficialii de la Kremlin ar trebui „să știe unde este cel mai apropiat adăpost antiaerian”. Afirmațiile au fost făcute în timpul unei discuții la New York, înainte ca Zelenski să plece de la Adunarea Generală a ONU.

Zelenski a spus că l-a informat pe președintele american Donald Trump despre un „sistem de arme” pe care îl dorește și a susținut că Trump i-a dat sprijin explicit pentru lovituri vizând infrastructura energetică și fabricile de armament rusești — subliniind în același timp că Ucraina nu va ataca civili. „Noi nu suntem teroriști”, a declarat Zelenski, dar a adăugat că centrele de putere din Rusia — inclusiv Kremlinul — pot fi în discuție dacă agresiunea continuă.

Președintele ucrainean a explicat de asemenea că, deși Ucraina dispune deja de drone capabile să lovească în adâncime în Rusia, există o cerere pentru un sistem suplimentar care, crede el, ar crea presiune suplimentară asupra președintelui Vladimir Putin pentru a se așeza la masa negocierilor. Zelenski a spus că nu va dezvălui public detaliile acelui sistem „până când camerele nu vor fi oprite”.

Comentariile vin pe fondul atenției sporite asupra declarațiilor făcute de lideri la ONU și al unei relatări mai largi despre schimbarea nuanței din discursul internațional față de conflictul din Ucraina.

