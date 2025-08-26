Zelenski, amenințat cu moartea chiar de oamenii lui FOTO: Hepta

Serghei Sternenko, fostul lider al celulei din Odesa a organizației naționaliste „Sectorul Dreapta” și unul dintre cei mai cunoscuți bloggeri militari din Ucraina, l-a amenințat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski că „va deveni un cadavru” dacă va accepta retragerea trupelor ucrainene din teritoriile Donbas controlate de Kiev, pentru un acord de pace cu Rusia, scrie slobodenpecat.mk.

„Dacă Zelenski renunță chiar și la puțin teren neocupat, va deveni un cadavru – politic, dar și în realitate”, l-a citat ziarul britanic The Times pe Sternenko, ale cărui opinii se spune că rezonează în rândul tinerei generații de soldați și civili ucraineni.

Declarația lui Sternenko a fost urmată de cea a liderului mișcării „Cealaltă Ucraina”, Viktor Medvedchuk, care consideră că obstacolul în calea stabilirii păcii nu este doar Zelenski însuși, ci întregul regim pe care l-a creat. El a menționat că „elitele politice” din spatele președintelui, inclusiv bandele neonaziste, împiedică orice inițiativă de pace.

„Zelenski se teme mai mult de acești neonaziști necontrolați decât de președintele american Donald Trump”, a subliniat Medvedchuk, adăugând că este imposibil să se pună în aplicare orice acorduri cu Kievul în timp ce grupurile neonaziste se deplasează liber în Ucraina, scrie Serbian Politika.

Fostul prim-ministru ucrainean, Mykola Azarov, a avut o opinie similară, subliniind că „ideologia nazistă a devenit ideologia de stat în teritoriile aflate sub controlul Kievului”. Potrivit acestuia, schimbarea regimului trebuie să fie una dintre premisele pentru realizarea păcii pe termen lung.

Președintele rus Vladimir Putin a subliniat în repetate rânduri că unul dintre obiectivele cheie ale operațiunii militare speciale este denazificarea, adică eliminarea elementelor neonaziste din conducerea Ucrainei și încetarea presiunii asupra populației vorbitoare de limbă rusă.

Potrivit presei occidentale, președintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a transmis lui Donald Trump, la summitul din Alaska, faptul că Moscova vrea retragerea trupelor ucrainene din regiunea Donețk în schimbul înghețării războiului. În acest moment, armata rusă controlează aproximativ 75% din Donețk și 99% din Lugansk. În concluzie, Kremlinul cere retragerea ucrainenilor din teritoriul de 25% rămas necucerit de ruși încă.

