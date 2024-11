„Ucraina are nevoie de o apărare aeriană mai bună”, spune Zelenski după atacul masiv cu drone rusești VIDEO

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat duminică, 24 noiembrie, pe canalul Telegram, că Ucraina trebuie să îşi consolideze apărarea aeriană pentru a proteja populaţia, după ce unităţile sale de apărare aeriană au doborât 50 din cele 73 de drone ruseşti lansate peste noapte deasupra mai multor regiuni, relatează Reuters.

Zelenski mai spune că Rusia îşi continuă eforturile de a ucide poporul ucrainean.

"O alertă aeriană a fost declanşată aproape zilnic în toată Ucraina în această săptămână", a spus Zelenski pe Telegram.

În ultima săptămână, Rusia a folosit peste 800 de bombe aeriene ghidate, aproximativ 460 de drone de atac şi mai mult de 20 de rachete de diferite tipuri, a precizat preşedintele.

"Ucraina nu este un poligon de testare pentru arme. Ucraina este un stat suveran şi independent. Dar Rusia îşi continuă eforturile de a ne ucide poporul, de a răspândi frică şi panică şi de a ne slăbi", a spus el.

