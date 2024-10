Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski se află joi, 17 octombrie, la Bruxelles pentru a-şi apăra planul „pentru victorie” în faţa celor 27 de lideri europeni şi a celor 32 de miniştri ai Apărării din NATO, într-un moment în care ţara sa se află într-o situaţie dificilă pe câmpul de luptă, relatează AFP.

La mai bine de doi ani şi jumătate de la începutul invaziei ruse, Ucraina este în retragere, în special pe frontul estic din Donbas, unde Moscova anunţă capturarea unui sat aproape în fiecare zi.

Invitat de noul secretar general al NATO, Mark Rutte, Volodimir Zelenski urmează să se întâlnească cu miniştrii Apărării din cele 32 de ţări ale Alianţei, reuniţi în capitala Belgiei. De asemenea, el a fost invitat la un summit cu liderii statelor membre ale Uniunii Europene.

„Ne îndreptăm spre Bruxelles (...) Voi prezenta planul de victorie, instrumentul nostru pentru a forţa Rusia să facă pace. Trebuie să ducem acest război spre un sfârşit just”, a declarat el joi, cu puţin timp înainte de plecare.

I am currently en route to Brussels for a special European Council meeting at the leadership level, where I will present our Victory Plan – a tool to compel Russia towards peace. European leaders will hear how we need to strengthen our positions to end this war justly.

După ce şi-a prezentat deja planul la Washington, Londra, Paris, Berlin şi Roma, preşedintele ucrainean a dezvăluit miercuri în faţa Parlamentului de la Kiev liniile generale ale concepţiei sale pentru pace.

Ridicarea restricţiilor privind utilizarea armelor furnizate Ucrainei de către Occident, desfăşurarea pe teritoriul ucrainean a armelor de descurajare non-nucleară se numără printre punctele propuse. Până în prezent, niciuna dintre aceste cereri nu a fost susţinută de aliaţi, care se reunesc la nivel ministerial timp de două zile în capitala Belgiei.

I presented the Victory Plan to the Verkhovna Rada and the people of Ukraine. It is the path to strengthening Ukraine, not just to defend our positions but to build a bridge to the second Peace Summit, which will bring a just end to this war for Ukraine. pic.twitter.com/S6rArS9PJl