Rusia pregătește eliberarea Kursk. Zelenski a anunțat numărul enorm de soldați mobilizați de Putin, inclusiv nord-coreeni VIDEO

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a afirmat, luni, 11 noiembrie, că Rusia a desfășurat aproape 50.000 de trupe în Kursk, regiunea din sudul Rusiei unde Kievul a lansat, în vară, o contraofensivă surpriză, potrivit CNN.

Trupele ucrainene „continuă să țină piept” celor aproape 50.000 de inamici în Kursk, a declarat Zelenski într-o postare pe Telegram, după ce a primit o informare de la generalul Oleksandr Sîrski, comandantul șef al Forțelor Armate ale Ucrainei.

Today, I had a meeting with Josep Borrell, the EU’s High Representative for Foreign Affairs, discussing our relations and cooperation with the European Union. An important piece of news—by the end of the year, our European partners are expected to fully implement their initiative… pic.twitter.com/8KKO6mzrMJ