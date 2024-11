"Vecinul nebun" rus foloseşte Ucraina ca "teren de testare", acuză Zelenski. "Este atât de speriat, încât foloseşte rachete noi" VIDEO

„Vecinul nebun” rus foloseşte Ucraina ca „teren de testare”, a denunţat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, ale cărui forţe aeriene au acuzat Moscova că a lansat joi, 21 noiembrie, o rachetă intercontinentală asupra teritoriului ucrainean, pentru prima dată în istorie, relatează AFP.

Un astfel de pas, dacă va fi confirmat, ar fi o premieră într-un conflict din istorie şi ar marca o nouă escaladare, în timp ce Rusia a declarat că pregăteşte un răspuns "adecvat" la utilizarea de către Ucraina a rachetelor occidentale pe teritoriul rusesc, pe care Moscova a descris-o ca fiind o linie roşie.

Rachetele intercontinentale sunt concepute pentru a transporta focoase nucleare şi a lovi la mii de kilometri distanţă. Nici Kremlinul, nici armata nu au comentat această acuzaţie ucraineană, deocamdată.

„Toate caracteristicile sale: viteza, altitudinea sunt cele ale unei rachete balistice intercontinentale. Expertiza este în desfăşurare”, a declarat preşedintele Volodimir Zelenski într-un video publicat pe Telegram.

Today, our insane neighbor has once again revealed its true nature—its disdain for dignity, freedom, and human life itself. And, most of all, its fear.

Fear so overwhelming that it unleashes missile after missile, scouring the globe for more weapons—whether from Iran or North… pic.twitter.com/tEsZ0Uu1bt