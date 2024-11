Zelenski avertizează că 11.000 de soldați nord-coreeni se află în regiunea rusă Kursk. „Vedem o creştere” VIDEO

Aproximativ 11.000 de soldaţi nord-coreeni se află deja în regiunea rusă de frontieră Kursk, a comunicat luni, 4 noiembrie, Kievul, pe fondul temerilor că efectivele lui Kim Jong Un ar putea fi desfăşurate în Ucraina, relatează dpa.

În acelaşi timp, postul de televiziune ucrainean Suspilne, citând surse din serviciile secrete, a transmis luni că au avut loc primele ciocniri între militarii ucraineni şi soldaţi nord-coreeni în regiunea Kursk.

Conform sursei postului tv Suspilne, deocamdată nu este vorba de "ciocniri majore" cu trupele nord-coreene.

"Vedem o creştere a numărului de nord-coreeni, dar nu vedem o creştere a reacţiei partenerilor noştri. Din păcate", a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski în mesajul său video de luni seara.

El a spus că informaţiile sale au la bază datele furnizate de serviciile secrete ucrainene.

Today, we discussed the Kursk Operation with our military leadership, marking almost three months of active actions in the Kursk region. This is an important operation—we maintain this “buffer zone” in designated areas near our state border.

