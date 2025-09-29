Zelenski cere închiderea Mării Baltice pentru Rusia din cauza incursiunilor cu drone. "Folosesc petroliere pentru a le lansa"

Rusia își folosește petrolierele pentru a lansa drone în spațiul aerian NATO și, prin urmare, ar trebui să i se refuze accesul la Marea Baltică, a declarat președintele Volodimir Zelenski în cadrul Forumului de Securitate de la Varșovia, luni, 29 septembrie.

Declarația vine pe fondul escaladării tensiunilor dintre Rusia și NATO, inclusiv a interferenței crescute a Rusiei în spațiul aerian al statelor membre ale alianței, scrie Kyiv Independent.

„Există tot mai multe dovezi că Rusia ar fi putut folosi petroliere în Marea Baltică pentru a lansa drone - dronele care au provocat perturbări majore în Europa de Nord”, a declarat Zelenski.

Dacă un petrolier rusesc este folosit pentru a lansa drone, acesta nu are ce căuta în Marea Baltică, a mai spus președintele ucrainean.

„Aceasta este de facto o activitate militară a Rusiei împotriva țărilor europene, așadar Europa are dreptul să închidă strâmtori și rute maritime pentru a se proteja”, a adăugat liderul de la Kiev.

La începutul lunii septembrie, drone rusești au fost doborâte deasupra Poloniei. În aceeași săptămână, dronele au intrat și în spațiul aerian românesc, dar Bucureștiul a ales să nu le intercepteze.

Doar câteva zile mai târziu, trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au încălcat spațiul aerian estonian, rămânând acolo timp de 12 minute înainte de a fi interceptate de aeronavele NATO.

„Toate acestea sunt riscuri. Este cu siguranță o încălcare a spațiului aerian, a frontierelor și a dreptului internațional”, a spus Zelenski.

„Aceasta trebuie să se confrunte cu o reacție, nu din punctul de vedere al țării care este atacată, ci din punctul de vedere al faptului că Europa se află sub acțiuni teoretice agresive ale Rusiei.”

Președintele a subliniat că răspunsul aliaților la acțiunile Rusiei trebuie să fie unit, inclusiv Europa și SUA.

„Trebuie să ne uităm nu doar la țările europene, ci trebuie să ne uităm și la țările care au fost în URSS, țările în care Rusia își pierde influența”, a adăugat Zelenski.

În acest context, președintele Ucrainei a menționat și Moldova, unde, pe 28 septembrie, Partidul Acțiunii și Solidarității Europene (PAS) al președintei Maia Sandu a câștigat alegerile parlamentare, în ciuda îngrijorărilor că forțele pro-ruse ar putea câștiga teren.

„Maia Sandu a făcut o treabă foarte bună, pentru că au existat multe riscuri și probabil unele riscuri rămân acolo, rămân acolo, dar este bine că populația a demonstrat unde vrea să meargă și ce viitor prevăd pentru ea”, a spus Zelenski.

„Cred că există și riscuri în direcția Kazahstanului și a multor altora”, a adăugat el.

