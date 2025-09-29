Zelenski cere închiderea Mării Baltice pentru Rusia din cauza incursiunilor cu drone. "Folosesc petroliere pentru a le lansa"

Autor: Adrian Zia
Luni, 29 Septembrie 2025, ora 17:39
147 citiri
Zelenski cere închiderea Mării Baltice pentru Rusia din cauza incursiunilor cu drone. "Folosesc petroliere pentru a le lansa"
Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei FOTO X/@Bielsat_pl

Rusia își folosește petrolierele pentru a lansa drone în spațiul aerian NATO și, prin urmare, ar trebui să i se refuze accesul la Marea Baltică, a declarat președintele Volodimir Zelenski în cadrul Forumului de Securitate de la Varșovia, luni, 29 septembrie.

Declarația vine pe fondul escaladării tensiunilor dintre Rusia și NATO, inclusiv a interferenței crescute a Rusiei în spațiul aerian al statelor membre ale alianței, scrie Kyiv Independent.

„Există tot mai multe dovezi că Rusia ar fi putut folosi petroliere în Marea Baltică pentru a lansa drone - dronele care au provocat perturbări majore în Europa de Nord”, a declarat Zelenski.

Dacă un petrolier rusesc este folosit pentru a lansa drone, acesta nu are ce căuta în Marea Baltică, a mai spus președintele ucrainean.

„Aceasta este de facto o activitate militară a Rusiei împotriva țărilor europene, așadar Europa are dreptul să închidă strâmtori și rute maritime pentru a se proteja”, a adăugat liderul de la Kiev.

La începutul lunii septembrie, drone rusești au fost doborâte deasupra Poloniei. În aceeași săptămână, dronele au intrat și în spațiul aerian românesc, dar Bucureștiul a ales să nu le intercepteze.

Doar câteva zile mai târziu, trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au încălcat spațiul aerian estonian, rămânând acolo timp de 12 minute înainte de a fi interceptate de aeronavele NATO.

„Toate acestea sunt riscuri. Este cu siguranță o încălcare a spațiului aerian, a frontierelor și a dreptului internațional”, a spus Zelenski.

„Aceasta trebuie să se confrunte cu o reacție, nu din punctul de vedere al țării care este atacată, ci din punctul de vedere al faptului că Europa se află sub acțiuni teoretice agresive ale Rusiei.”

Președintele a subliniat că răspunsul aliaților la acțiunile Rusiei trebuie să fie unit, inclusiv Europa și SUA.

„Trebuie să ne uităm nu doar la țările europene, ci trebuie să ne uităm și la țările care au fost în URSS, țările în care Rusia își pierde influența”, a adăugat Zelenski.

În acest context, președintele Ucrainei a menționat și Moldova, unde, pe 28 septembrie, Partidul Acțiunii și Solidarității Europene (PAS) al președintei Maia Sandu a câștigat alegerile parlamentare, în ciuda îngrijorărilor că forțele pro-ruse ar putea câștiga teren.

Maia Sandu a făcut o treabă foarte bună, pentru că au existat multe riscuri și probabil unele riscuri rămân acolo, rămân acolo, dar este bine că populația a demonstrat unde vrea să meargă și ce viitor prevăd pentru ea”, a spus Zelenski.

„Cred că există și riscuri în direcția Kazahstanului și a multor altora”, a adăugat el.

Cum vrea Zelenski să-l forțeze pe Putin să facă pace. I-a cerut lui Trump unele dintre cele mai puternice rachete
Cum vrea Zelenski să-l forțeze pe Putin să facă pace. I-a cerut lui Trump unele dintre cele mai puternice rachete
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut președintelui Trump, în timpul întâlnirii lor de marți, 23 septembrie, să furnizeze Ucrainei rachete Tomahawk, care ar putea oferi...
Lukașenko îl îndeamnă pe Zelenski să negocieze cu Rusia dacă nu vrea să piardă întreaga Ucraină. "Pe masă există o propunere bună"
Lukașenko îl îndeamnă pe Zelenski să negocieze cu Rusia dacă nu vrea să piardă întreaga Ucraină. "Pe masă există o propunere bună"
Aleksandr Lukașenko, președintele Belarusului, l-a îndemnat pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski să negocieze cu Rusia dacă nu vrea să piardă întreaga țară, întrucât cu cât...
#razboi Ucraina, #Zelenski presedinte Ucraina, #inchidere marea baltica, #incursiuni drone ruse , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali, intalnire de gradul 0 cu omul care i-a vandalizat palatul: "Hai, ma, ce faci? Arunca!". Decizie total surprinzatoare
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Emma Raducanu a vorbit despre originile sale si publicul a ramas "socat". Ce scriu americanii

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Un bărbat și o femeie, bătuți cu sălbăticie, în Dâmbovița. Motivul penibil pentru care s-a ajuns la scandal VIDEO
  2. Rusia părăsește Convenția europeană împotriva torturii. Care este motivul invocat de Moscova
  3. Zelenski cere închiderea Mării Baltice pentru Rusia din cauza incursiunilor cu drone. "Folosesc petroliere pentru a le lansa"
  4. Viața bate filmul. Un zbor Ryanair a fost deviat după un pasager și-a mâncat pașaportul, iar altul a încercat să și-l distrugă
  5. Românii au luat cu asalt plajele bulgărești, în luna august. Câți bulgari au fost pe litoralul românesc în aceeași lună
  6. Ministerul Apărării vrea 216 tancuri Abrams de ultimă generație. Contractul, estimat la 6,5 miliarde de euro
  7. Casa Albă insistă că Israel și Hamas sunt „foarte aproape” de încheierea conflictului din Fâșia Gaza
  8. Lukașenko, ironii la adresa Poloniei. "Lăsați-i să încerce, lăsați-i să tragă! Vor doborî și elicopterul meu?"
  9. Zelenski, luat peste picior de Orbán după ce a acuzat Ungaria că ar fi trimis drone de recunoaștere în spațiul aerian ucrainean. "Și ce dacă?"
  10. Autoritățile din Emirate au confirmat arestarea lui Horațiu Potra la cererea României. Ministerul Justiției explică de ce nu pot fi publicate detalii