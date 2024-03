Zelenski cere Occidentului sisteme Patriot şi să dea dovadă de ”voinţă politică”, în urma unui atac masiv asupra Kievului VIDEO

Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei cere joi, 21 martie, Occidentului să aibă „voinţa politică” de a ajuta Ucraina să înfrunte Rusia, în urma unui atac de amploare joi dimineaţa la Kiev, relatează AFP.

Preşedintele Ucrainei afirmă că această teroare poate fi oprită cu ajutorul unității mondiale.

„Această teroare continuă zi şi noapte. Este posibil să i se pună capăt mulţumită unităţii mondiale (...). Acest lucru este întru totul posibil dacă partenerii noştri dau dovadă de o voinţă politică suficientă”, declară Volodimir Zelenski într-o postare pe reţele de socializare.

El cere mai ales „apărare antiaeriană” - sisteme de tip Patriot.

Ucraina a anunţat că a doborât joi, în zori, 31 de rachete ruseşti care vizau Kievul - primul atac de amploare împotriva capitalei ucrainene de la 7 februarie -, după ce Moscova a ameninţat să răzbune bombardamente pe teritoriul rus.

„Toate rachetele au fost doborâte în regiunea Kiev”, anunţă Forţele Aeriene ucrainene, precizând este vorba despre două rachete balistice de tip Iskander şi Kinjal şi 29 de rachete de croazieră, trase de la bordul unor bombardiere strategice.

Potrivit preşedinţiei ucrainene, 13 civili au fost răniţi în mai multe cartiere din Kiev.

Fragmente de rachetă au cauzat pagube şi victime la fiecare bombardament.

New Russian missile attack on Kyiv. Over 30 missiles were shot down, including an air-launched ballistic missile. People were injured, and they are all receiving the necessary assistance.

Such terror continues every day and night. It is possible to put an end to it through… pic.twitter.com/iv0MWeLyiQ