Zelenski îi cere lui Trump să strângă lațul în jurul lui Putin: "Are forța necesară ca să-l facă pe Putin să se teamă de el". Ce spune despre întâlnirea trilaterală

Volodimir Zelenski a cerut o „poziție clară” din partea lui Donald Trump cu privire la un pachet de sancțiuni pentru Rusia și garanții de securitate pentru Ucraina, pentru a-l opri pe Vladimir Putin și a pune capăt războiului.

Într-un interviu pentru postul britanic Sky News, înainte de vizita președintelui american în Marea Britanie, liderul de la Kiev a declarat că singura modalitate prin care luptele pot înceta este ca mai întâi să fie instituite garanții de securitate definite.

Zelenski l-a îndemnat pe Donald Trump să ia măsuri personale ferme pentru a-l opri pe Putin, pentru că este convins că așa ceva este în puterea președintelui american.

„Cred că SUA sunt suficient de puternice pentru a lua propriile decizii”, a spus liderul de la Kiev. „Cred că Donald Trump ne poate oferi sisteme de apărare aeriană în cantitate mare, iar SUA are suficiente.

Sunt sigur că SUA pot aplica suficiente sancțiuni pentru a afecta economia rusă, plus că Donald Trump are suficientă forță pentru a-l face pe Putin să se teamă de el.

Europa a introdus deja 18 pachete de sancțiuni împotriva Rusiei. Și tot ce lipsește acum este un pachet de sancțiuni puternic din partea SUA”, a afirmat Zelenski.

Liderul de la Kiev se așteaptă ca premierul britanic Keir Starmer să discute cu Donald Trump și despre măsurile de sprijin pentru Ucraina, nu numai despre „relația specială” SUA-UK.

Donald Trump s-ar putea întâlni săptămâna viitoare cu Volodimir Zelenski la New York, în contextul reuniunii Adunării Generale a ONU. Președintele american a spus că întâlnirea SUA-Ucraina-Rusia ar putea avea loc în curând, dar fără să spună o dată precisă.

Volodimir Zelenski, în interviul pentru Sky News, susține un asemenea summit, spunând că ar putea apărea progrese mai mari după o asemenea întrevedere. Mai mult, Zelenski nu vrea să pună condiții ca să se vadă cu Putin, în afară de una: în niciun caz la Moscova, așa cum ar vrea liderul de la Kremlin.

