Zelenski îi cere lui Trump să strângă lațul în jurul lui Putin: "Are forța necesară ca să-l facă pe Putin să se teamă de el". Ce spune despre întâlnirea trilaterală

Autor: Constantin Dimitriu
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 13:22
71 citiri
Zelenski îi cere lui Trump să strângă lațul în jurul lui Putin: "Are forța necesară ca să-l facă pe Putin să se teamă de el". Ce spune despre întâlnirea trilaterală
Donald Trump și Volodimir Zelenski, în SUA FOTO Hepta

Volodimir Zelenski a cerut o „poziție clară” din partea lui Donald Trump cu privire la un pachet de sancțiuni pentru Rusia și garanții de securitate pentru Ucraina, pentru a-l opri pe Vladimir Putin și a pune capăt războiului.

Într-un interviu pentru postul britanic Sky News, înainte de vizita președintelui american în Marea Britanie, liderul de la Kiev a declarat că singura modalitate prin care luptele pot înceta este ca mai întâi să fie instituite garanții de securitate definite.

Zelenski l-a îndemnat pe Donald Trump să ia măsuri personale ferme pentru a-l opri pe Putin, pentru că este convins că așa ceva este în puterea președintelui american.

„Cred că SUA sunt suficient de puternice pentru a lua propriile decizii”, a spus liderul de la Kiev. „Cred că Donald Trump ne poate oferi sisteme de apărare aeriană în cantitate mare, iar SUA are suficiente.

Sunt sigur că SUA pot aplica suficiente sancțiuni pentru a afecta economia rusă, plus că Donald Trump are suficientă forță pentru a-l face pe Putin să se teamă de el.

Europa a introdus deja 18 pachete de sancțiuni împotriva Rusiei. Și tot ce lipsește acum este un pachet de sancțiuni puternic din partea SUA”, a afirmat Zelenski.

Liderul de la Kiev se așteaptă ca premierul britanic Keir Starmer să discute cu Donald Trump și despre măsurile de sprijin pentru Ucraina, nu numai despre „relația specială” SUA-UK.

Donald Trump s-ar putea întâlni săptămâna viitoare cu Volodimir Zelenski la New York, în contextul reuniunii Adunării Generale a ONU. Președintele american a spus că întâlnirea SUA-Ucraina-Rusia ar putea avea loc în curând, dar fără să spună o dată precisă.

Volodimir Zelenski, în interviul pentru Sky News, susține un asemenea summit, spunând că ar putea apărea progrese mai mari după o asemenea întrevedere. Mai mult, Zelenski nu vrea să pună condiții ca să se vadă cu Putin, în afară de una: în niciun caz la Moscova, așa cum ar vrea liderul de la Kremlin.

O nouă întâlnire între Trump și Zelenski. Marco Rubio anunță că președintele SUA a avut mai multe discuții cu Putin, în ultima perioadă
O nouă întâlnire între Trump și Zelenski. Marco Rubio anunță că președintele SUA a avut mai multe discuții cu Putin, în ultima perioadă
Donald Trump se va întâlni „probabil” săptămâna viitoare cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-un efort de a negocia un acord de pace între Ucraina și Rusia, cu implicarea...
Donald Trump spune că răbdarea cu Vladimir Putin „se epuizează rapid”
Donald Trump spune că răbdarea cu Vladimir Putin „se epuizează rapid”
Donald Trump a spus vineri că răbdarea sa faţă de preşedintele rus Vladimir Putin „se epuizează rapid” şi a menţionat posibilitatea unor sancţiuni împotriva băncilor şi sectorului...
#razboi Ucraina, #Volodimir Zelenski, #Donald Trump, #Vladimir Putin, #intalnire Trump Putin zelenski, #Trump sanctiuni Rusia, #sanctiuni SUA Rusia , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Nunta finalului de 2025 in Romania: au spus "DA" in fata celor dragi
ObservatorNews.ro
Primarul care de 7 ani promite canalizare in comuna cu 1.000 locuitori. Ia 1.200 lei spor de proiecte europene
DigiSport.ro
Gata! Fabrizio Romano a facut anuntul despre Cristi Chivu la Inter

Ep. 129 - Rușii râd de noi!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Acțiunile grupului condus de Călin Georgescu și Horațiu Potra au pus în pericol securitatea națională, transmite Parchetul General
  2. Zelenski îi cere lui Trump să strângă lațul în jurul lui Putin: "Are forța necesară ca să-l facă pe Putin să se teamă de el". Ce spune despre întâlnirea trilaterală
  3. Cum recruta Horațiu Potra mercenari pentru Congo și pentru România: ”Ce vrea să facă domnul Călin, să taie tot cancerul, suntem câțiva băieți...” STENOGRAME
  4. Călin Georgescu este văzut drept „autorul” tentativei de lovitură de stat din decembrie. Fostul candidat la prezidențiale voia „să creeze un climat de teamă generală”
  5. Călin Georgescu i-ar fi cerut zeci de milioane de dolari unui celebru om de afaceri, prin intermediul lui Horațiu Potra. Ce ar fi promis în schimb
  6. Horațiu Potra cere protecția lui Vladimir Putin. "Există date certe că în acest moment face demersuri în legătură cu autoritățile din Rusia pentru obținerea de azil"
  7. Procurorul general al României, despre reforma pensiilor magistraților: "Așteptăm decizia Curții Constituționale"
  8. Un tânăr a furat imaginile mai multor femei de pe rețelele sociale și le-a pus pe site-uri pentru adulți. Acuzațiile care i se aduc
  9. Care sunt cele 6 capete de acuzare pentru care este anchetat Călin Georgescu. Trimiterea în judecată vizează doar unul dintre ele
  10. Dezvăluiri despre campania murdară a lui Călin Georgescu, direct de la procurorul general. "Război hibrid, atacuri cibernetice, tentative de destabilizare, dezinformare"