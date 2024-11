Zelenski îi cere lui Trump să nu încheie un acord rapid cu Rusia. "Pacea trebuie să excludă concesiile teritoriale”

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a declarat joi, 7 noiembrie, la Budapesta, la summitul Comunității Politice Europene (CPE), că speră că Statele Unite vor fi mai puternice odată cu revenirea la putere a fostului președinte Donald Trump și că Washingtonul nu va înceta să colaboreze cu Europa pentru a avansa către o pace în Ucraina care să nu implice concesii teritoriale făcute Rusiei, transmite agenția EFE.

"Am discutat ieri cu președintele (ales al SUA, Donald) Trump. A fost o conversație pozitivă, productivă. Sperăm ca SUA să devină mai puternice. Aceasta este SUA de care Europa are nevoie. Și SUA au, la rândul lor, nevoie de o Europă puternică. Aceasta este legătura dintre aliați care trebuie apreciată și nu poate fi pierdută", a spus în discursul său președintele Zelenski, care încearcă să îl convingă pe viitorul președinte american să nu sacrifice interesele Ucrainei pentru un acord rapid cu Rusia, care să pună capăt războiului declanșat de Moscova.

