Zelenski a cerut din nou ajutor militar prin trimiterea trupelor occidentale, înainte de învestirea lui Trump

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a cerut din nou aliaților occidentali să trimită trupe pe front joi, 9 ianuarie. Liderul de la Kiev vede o ”perioadă de oportunitate” pentru forțarea Rusiei să încheie conflictul început cu invazia din 2022.

Zelenski crede că trimiterea de trupe din Occident în Ucraina va „forţa Rusia la pace”, înainte de începerea mandatului lui Donald Trump, sub care SUA ar putea reduce ajutorul militar acordat până acum.

Învestirea miliardarului republican la 20 ianuarie va marca deschiderea unui ”nou capitol” pentru europeni, a subliniat preşedintele ucrainean în cadrul unei reuniuni a aliaţilor şi Ucrainei în Germania.

El declară că vede o ”perioadă de oportunitate”, în pofida faptului că Donald Trump îşi afişează scepticismul faţă de miliardele de dolari cheltuite de către Washington ca ajutor în susţinerea Kievului împotriva invaziei ruse declanşate în urmă cu aproape trei ani, la 24 februarie 2022.

Această schimbare de eră înseamnă că ”trebuie să cooperăm şi mai mult, să contăm şi mai mult unii pe alţii şi să obţinem împreună rezultate şi mai importante”, a subliniat Volodimir Zelenski în faţa reprezentanţilor ai aproximativ 50 de ţări, reuniţi sub egida secretarului american al Apărării Lloyd Austin.

Zelensky - at "Ramstein" announced the victory at Kursk:

"Let's take the Kursk operation - this is one of our greatest victories not only last year, but throughout the war. To cope with this, Russia had to pull almost 60 thousand troops from the Ukrainian front.

