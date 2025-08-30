Zelenski cere Washingtonului şi Bruxellesului să acţioneze după atacul Rusiei soldat cu un mort și cel puțin 20 de răniți în regiunea Zaporojie

Rusia a lansat un atac aerian de amploare împotriva unor regiuni ucrainene în noaptea de vineri spre sâmbătă, soldate cu un mort şi aproximativ 20 de răniţi la Zaporojie (sud), potrivit autorităţilor locale, iar preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut Washingtonului şi Bruxellesului să acţioneze, relatează AFP.

Eforturi diplomatice în vederea unei ieşiri din Războiul din Ucraina s-au accelerat în ultimele săptămâni, sub patronajul lui Donald Trump, dar nu au produs, până în prezent, niciun efect concret.

Rusia, din contră, îşi intensifică atacurile aeriene, lansând numere-record de drone împotriva vecinului pe care l-a invadat în 2022.

Cel puţin o persoană a fost ucisă, iar alte 20 au fost rănite în atacuri ruseşti nocturne la Zaporojie, un oraş mare din sud, au anunţat pe Telegram serviciile de salvare.

Trei minori, cu vârste cuprinse între nouă şi 16 ani, au fost spitalizaţi, anunţă ele.

Imagini, postate de către autorităţile ucrainene, surprind clădiri în ruină şi pompieri încercând să stingă un incendiu.

Zeci de imobile şi case au rămas fără curent şi gaze naturale din cauza atacurilor, potrivit guvernatorului regiunii, Ivan Fedorov.

Armata rusă a lansat împotriva Ucrainei 582 de drone şi rachete în cursul nopţii, au anunţat Forţele Aeriene ucrainene, adăugând că au doborât majoritatea.

În total, 14 regiuni au fost vizate în această ofensivă, potrivit preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Atacuri au provocat incendii în regiunea Dnipropetrovsk (centru-est), potrivit guvernatorului Serghii Lîsak.

Ministerul rus al Apărării dă asigurări că a efectuat un ”atac masiv” vizând ţinte ”militare” în Ucraina.

Moscova dă asigurări că nu vizează, în continuare, infrastructuri civile, împotriva numeroaselor elemente care dovedesc contrariul.

”ACŢIUNI CONCRETE”

Ucraina a fost îndoliată de un atac de mare amploare, în noaptea de miercuri spre joi, soldat cu cel puţin 25 de morţi - inclusiv patru copii - într-o zonă rezidenţială, la Kiev.

Acest atac a fost denunţat de către partenerii din Occident al Kievului. Washingtonul, Bruxellesul, Londra l-au acuzat pe Putin de ”sabotarea speranţelor de pace”.

Volodimir Zelenski a acuzat sâmbătă că Rusia, lovind Ucraina, îşi arată ”dispreţul total faţă de vorbele” aliaţilor.

”Contăm pe acţiuni concrete”, a declarat el, îndemnând Statele Unite şi Europa să reacţioneze.

Zelenski a cerut sancţiuni economice mai eficiente împotriva Rusiei, care să-i slăbească economia. ”Acest război nu se va opri cu simple declaraţii politice”, avertizează el.

Aceste bombardamente noi intervin în timp ce eforturi diplomatice în vederea unei soluţionări a conflictului, care face ravagii de trei ani şi jumătate, se împotmolesc, la două săptămâni după un summit între Vladimir Putin şi Donald Trump în Alaska.

Ucraina acuză Rusia de faptul că trage de timp şi că se face că vrea să negocieze, cu scopul de a-şi pregăti mai bine atacurile.

Armata rusă controlează în prezent aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei şi se află în avantaj pe front.

Ministerul rus al Apărării a revendicat sâmbătă cucerirea unui sat - Komîşuvaha - în regiunea Doneţk (est).

Acest tip de declaraţii, indiferent că sunt făcute de Kiev sau Moscova, sunt greu de verificat în mod independent, din cauza lipsei accesului în zone de luptă.

Ucraina vizează, ca răspuns, infrastructuri petroliere şi gazifere în Rusia, un mod de a lovi-o în portofel.

Armata ucraineană s-a felicitat sâmbătă de un atac care a provocat un incendiu la Rafinăria Krasnodarski, în sudul Rusiei.

Autorităţile din regiunea Krasnodar au confirmat că un incendiu a izbucnit în urma căderii unor fragmente de dronă, însă anunţă că l-au controlat.

Kremlinul anunţa joi că Rusia rămâne ”interesată” de negocieri de pace cu Ucraina, însă că va continua să desfăşoate atacuri în această ţară până când îşi va atinge ”obiectivele”.

Moscova cere ca Ucraina să se retragă din anumite teritorii pe care continuă să le controleze parţial, în regiunea Doneţk, şi face din aceasta o condiţie prealabilă opririi ostilităţilor.

Kievul respinge această idee.

