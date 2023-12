Zelenski susține o conferință de presă. Ultimele sondaje arată o scădere dramatică a încrederii ucrainenilor în președintele lor

Volodimir Zelenski a anunţat că va ţine marţi, 19 decembrie, o amplă conferinţă de presă, inclusiv cu jurnalişti străini. Din motive de securitate, ora este deocamdată necunoscută.

Presa ucraineană se aşteaptă ca această conferință de presă să aibă loc în jurul orei 16:00. Nu este clar, de asemenea, ce va spune preşedintele Ucrainei, însă evenimentul de presă urmează după ce Vladimir Putin a susţinut săptămâna trecută propria sa conferinţă de presă de sfârşit de an, în care a declarat că obiectivele sale de război nu s-au schimbat şi că Rusia şi le va îndeplini până la capăt - "denazificare", demilitarizare şi statut neutru pentru Ucraina.

Prima mare conferință de presă a președintelui Zelenski a avut loc în octombrie 2019. De atunci, șeful statului a participat doar la briefing-uri și evenimente publice comune cu lideri mondiali. În 2019, conferința de presă a lui Zelenski, desfăşurată în complexul Kyiv Food Market, a durat 14 ore – un nou mondial în ceea ce priveşte durata unor astfel de evenimente. La conferinţa respectivă, au fost invitaţi aproximativ 300 de jurnalişti. Ultima dată când președintele Zelenski s-a întâlnit cu reprezentanții presei a fost 6 iunie, când Ucraina a marcat Ziua Jurnalistului.

Sondaje recente arată că proporţia ucrainenilor care au încredere în Zelenski a scăzut la 62%, faţă de 84% în urmă cu un an, când forţele Kievului aveau reuşite în contraofensiva din est şi sud, notează The Guardian. Avansul teritorial în contraofensiva ucraineană din acest an a fost mult mai modestă, cu doar câteva sate din sudul şi estul frontului recucerite după luni de lupte acerbe şi cu mari sacrificii împotriva forţelor ruseşti bine consolidate. Însă societatea susţine în continuare în mod covârşitor forţele armate şi pe comandantul lor, Valeri Zalujni, mai arată sondajele.

