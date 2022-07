Abaterile care l-au făcut pe Zelenski să-i demită pe șeful Serviciului de Securitate și pe procurorul general al Ucrainei

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a înlăturat din funcţie pe şeful Serviciului de Securitate (SBU), Ivan Bakanov, şi pe procurorul general Irina Venediktova, informează Ukrinform.

Decretele au fost publicate pe site-ul preşedinţiei ucrainene.

Bakanov a fost demis în conformitate cu “articolul 47 al Statutului Disciplinar al Forţelor Armate ale Ucrainei”, care face referire la “neexecutarea (executarea necorespunzătoare) a sarcinilor de serviciu, care duce la victime umane sau la alte consecinţe grave sau la ameninţarea unor astfel de consecinţe”.

Ivan Bakanov, conform Reuters prieten din copilărie al lui Zelenski, conducea SBU din august 2019.

Theatlasnews.co notează că Irina Venediktova a fost înlăturată din funcţie în conformitate cu articolul 11 al legii cu privire la “Regimul Juridic al Legii Marţiale”. Procuror general interimar a fost numit Oleksi Simonenko.

