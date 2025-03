Zelenski, deplasare în Arabia Saudită cu o zi înainte de întâlnirea delegațiilor Ucrainei și SUA pentru discuțiile de pace FOTO VIDEO

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit luni, 10 martie, la Jeddah, în Arabia Saudită, la o întâlnie cu prinţul moştenitor Mohammed bin Salman, cu o zi înaintea unei întâlniri a delegaţiilor Ucrainei şi Statelor Unite, declară un membru al echipei ucrainene AFP.

Delegaţiile ucraineană şi americană urmează să se întâlnească marţi, la Jeddah, pentru a discuta despre mijloace în vederea opririi Războiului rus din Ucraina.

Rusia şi-a invadat vecinul în urmă cu peste trei ani.

Tensiunile dintre SUA și Ucraina s-au accentuat în urma întâlnirii controversate dintre președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președintele SUA, Donald Trump, în timpul vizitei sale la Washington, după care SUA au anunțat o pauză în acordarea ajutorului pentru Ucraina.

În ultimele zile s-au observat semne de îmbunătățire a relațiilor, Waltz descriind miercurea trecută disponibilitatea lui Zelenski de a negocia cu Rusia drept „un pas pozitiv” către încheierea conflictului.

