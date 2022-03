Volodimir Zelenski susține marți un discurs în Parlamentul European. Președintele Ucrainei va vorbi lumii în cadru oficial despre războiul declanșat de Rusia

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va susține marți, 1 martie, un discurs în Parlamentul European, informează zn.ua.

Intervenția este programată după ora 13:00 în format video.

Zelenski va face apel la primirea Ucrainei în Uniunea Europeană și va vorbi despre invazia rusă.

Informația privind intervenția lui Zelenski este confirmată de Roberta Metsola, președinta Parlamentului European.

The @Europarl_EN #EPlenary meets at 12:30 to discuss Russian invasion of #Ukraine.

President @ZelenskyyUa & Speaker @r_stefanchuk will join & speak to the world.

MEPs will also hear from @eucopresident @CharlesMichel, @EU_Commission President @vonderleyen & HRVP @JosepBorrellF pic.twitter.com/vWt3Mj9nGm