Preşedinţii francez Emmanuel Macron şi român Klaus Iohannis, premierii german Olaf Scholz şi talian Mario Draghi au fost primiţi joi, la palatul prezidenţial, la Kiev, de către preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează AFP.

Cei patru lideri europeni s-au fotografiat cu Zelenski la intrarea în sediul preşedinţiei.

Ei au vizitat mai înainte oraşul Irpin, situat la periferia capitalei ucrainene şi devastat de confruntări armate intense în martie.

Ei au fost înconjuraţi de mai multe echipe de securitate, militari ucraineni şi numeroşi jurnalişti.

