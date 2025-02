Zelenski gata să-și ”împartă” resursele țării cu Trump. ”Dacă nu acționăm acum, acestea ar putea fi folosite împotriva SUA și Europei” VIDEO

Președintele ucrainean Volodimir Zelensky a afirmat sâmbătă că țara sa este pregătită să-și ”împartă” resursele cu SUA, după ce președintele american Donald Trump a cerut acces la resursele de metale rare (pământuri rare) ale Ucrainei în schimbul continuării ajutorului american pentru Kiev în războiul cu Rusia, și a insistat ca Trump să discute mai întâi cu el și abia apoi cu președintele rus Vladimir Putin, relatează agenția EFE.

”Asta este ceea ce aș aborda cu președintele Trump: nu doar cum să punem capăt războiului, ci și cum să garantăm o securitate durabilă, o cooperare economică puternică și un viitor în care Ucraina să fie un partener strategic principal al Statelor Unite”, a scris Zelenski pe rețeaua socială X, după ce Trump a anunțat vineri că ei ar putea avea săptămâna viitoare o întâlnire la Washington.

Intelligence reports confirm that Russia is forming new divisions and developing new military production facilities.

