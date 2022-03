Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a transmis un mesaj de mulțumire preşedintelui SUA, Joe Biden, după decizia privind interzicerea importurilor de petrol, gaze naturale şi cărbune din Rusia.

Într-o postare pe Twitter, liderul de la Kiev a făcut apel și la alte state să ia aceeași măsură.

”Recunoscător leadership-ului personal al SUA şi POTUS pentru atacul dat în inima maşinii de război a lui Putin şi pentru interzicerea importului de petrol, gaze şi cărbune pe piaţa americană. Încurajez alte state şi alţi lideri să urmeze exemplul lor”, a scris Zelenski pe Twitter marți seară, 8 martie.

Thankful for US and @POTUS personal leadership in striking in the heart of Putin’s war machine and banning oil, gas and coal from US market. Encourage other countries and leaders to follow.