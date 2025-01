Reacția lui Zelenski când a fost întrebat dacă-l va ierta pe Putin ca parte a compromisului pentru pace VIDEO

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acordat recent un interviu de trei ore podcasterului american de origine ucraineană Lex Fridman. Printre altele, acesta din urmă a vorbit despre iertarea lui Putin ca parte a unui compromis pentru încheierea războiului.

Reacția lui Zelenski a fost una clară și dură.

Dialogul dintre cei doi a fost redat pe X de canalul Nexta, în limba engleză.

”Din păcate, realitatea e că este nevoie de un compromis pentru a ajunge la o înțelegere cu Putin”, i-a spus Lex Fridman președintelui ucrainean.

Zelenski a răspuns tranșant: ”Deci, în opinia ta, faptul că Putin nu este în închisoare după atâtea crime și nimeni din lumea asta nu poate să-l pună la locul lui, să-l trimită la închisoare, crezi că ăsta e un compromis mic?”

”Nu este un compromis mic și ca să-l ierți... ei bine, nu va fi un compromis mic”, a răspuns Lex Fridman.

În replică, președintele ucrainean a spus că ”este absolut imposibil să fie iertat.”

Să-l ierți... Nimeni n-o să-l ierte. (...) Nu putem ști ce este în mintea și sufletul cuiva care și-a pierdut familia. Nimeni niciodată n-o să accepte asta. Este absolut imposibil”, a adăugat Zelenski.

Liderul de la Kiev l-a întrebat apoi pe Fridman dacă are copii, acesta răspunzând că încă nu și că i-ar plăcea să aibă.

”Doamne ajută! Ăsta este cel mai important lucru în viață. Rușii pur și simplu ți-au luat cel mai prețios lucru de lângă tine și tu o să întrebi cine ți-a ruinat viața înainte de a le smulge capul? Sunt curios. Ți-au luat copilul. O să întrebi „cine a făcut asta?” și or să răspundă „tipul ăla a făcut-o”, iar tu o să spui „o, atunci nu mai am nimic de zis”. Nu, nu, o să te duci și o să le smulgi capetele. Și o să fie corect să faci asta”, a continuat Zelenski.

The Ukrainian President also said that in the first days of the war, Lukashenka called him and apologized for Belarus's participation in the war: "It's not me, it's Putin".

