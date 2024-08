Incursiunea militară a Ucrainei în Kursk vizează crearea unei „zone tampon”, anunță Zelenski. „Ne apropie de un sfârşit just al acestei agresiuni” VIDEO

Incursiunea militară a Ucrainei în Kursk vizează crearea unei „zone tampon” pentru a preveni atacurile transfrontaliere ale forţelor Moscovei, a declarat duminică, 18 august, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, în contextul în care trupele sale au aruncat în aer al doilea pod în regiunea de frontieră cu Rusia, relatează CNN.

Forţele ucrainene avansează în Kursk pe fondul luptelor care au urmat declanşării operaţiunii lor militare surpriză în urmă cu aproape două săptămâni. Dar Ucraina rămâne, de asemenea, sub presiune în estul său ocupat, în timp ce forţele ruse avansează spre un centru militar cheie.

Ofensiva din Kursk a făcut ca Rusia să se lupte pentru a-şi consolida propriul teritoriu. Kievul pare să aibă mai multe obiective cu asaltul, de la ridicarea moralului după câteva luni toride la epuizarea resurselor Rusiei. Un consilier prezidenţial ucrainean a declarat că incursiunea urmăreşte să asigure un proces de negociere „echitabil”.

Pentru prima dată, Zelenski a vorbit duminică despre ambiţiile strategice ale operaţiunii, el afirmând: „Acum, sarcina noastră principală în cadrul operaţiunilor defensive globale este: să distrugem cât mai mult potenţial de război rusesc posibil şi să desfăşurăm acţiuni contraofensive maxime”.

Acestea includ „crearea unei zone tampon pe teritoriul agresorului”, a spus preşedintele în cel mai recent discurs al său. „Tot ceea ce provoacă pierderi armatei ruse, statului rus, complexului lor militar-industrial şi economiei lor contribuie la prevenirea extinderii războiului şi ne apropie de un sfârşit just al acestei agresiuni”, a declarat Zelenski.

I received a briefing from Commander-in-Chief Syrskyi, covering the situation in the eastern part of Ukraine, operations in the Kursk region, the ‘exchange fund,’ and the equipping of our brigades, particularly the reserves, with ammunition and weapons.

