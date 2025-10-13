Zelenski se întâlnește iar la Washington cu Trump. Subiectele urgente de pe agenda celor doi lideri

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat luni, 13 octombrie, că intenționează să se vadă din nou față în față cu omologul său american, Donald Trump, la Washington, la sfârșitul acestei săptămâni, relatează Kyiv Independent.

Întâlnirea, programată pentru vineri 17 octombrie, vine după două apeluri telefonice între cei doi lideri cu privire la apărarea aeriană și capacitățile de rază lungă de acțiune ale Ucrainei, în urma escaladării atacurilor rusești.

Într-o conferință de presă alături de șefa diplomației UE, Kaja Kallas, Zelenski a declarat că apelurile telefonice „nu au fost suficiente” pentru a discuta toate subiectele cheie.

Summitul planificat, despre care se spune că va avea loc la invitația Washingtonului, va fi a cincea întâlnire dintre Trump și Zelenski de la revenirea președintelui SUA în funcție, în ianuarie. Cei doi s-au întâlnit anterior la New York în timpul Adunării Generale a ONU din 23 septembrie.

Zelenski a reamintit, de asemenea, că o delegație ucraineană condusă de prim-ministrul Iulia Svîrîdenko este deja în drum spre SUA.

„Cred că trebuie să discutăm succesiunea pașilor pe care vreau să i-i propun președintelui (Trump)”, a declarat Zelenski jurnaliștilor.

Președintele a declarat anterior că delegația își propune să negocieze achiziționarea de sisteme suplimentare de apărare aeriană, precum și a sistemelor de rachete HIMARS, ca parte a unui „Mega Acord” cu Washingtonul.

Kievul a făcut apel la partenerii străini să ajute la consolidarea apărării aeriene ucrainene, în timp ce Moscova escaladează atacurile aeriene împotriva rețelei energetice a Ucrainei. Un atac în masă din 10 octombrie a întrerupt temporar alimentarea cu energie electrică la Kiev și în regiunile ucrainene.

Trump a evocat public și posibilitatea de a furniza Ucrainei rachete Tomahawk, capabile să lovească ținte aflate la o distanță de 1.600 până la 2.500 de kilometri (1.000 până la 1.600 de mile).

Kremlinul și-a exprimat „îngrijorarea extremă” cu privire la posibilele livrări de rachete Tomahawk, afirmând că o astfel de mișcare ar constitui o „etapă nouă și periculoasă de escaladare”.

Potrivit lui Zelenski, rachetele Tomahawk ar putea fi finanțate prin intermediul viitorului „Mega Acord” cu SUA, prin active rusești înghețate sau prin intermediul schemei „Lista de cerințe prioritare pentru Ucraina” (PURL), condusă de NATO.

