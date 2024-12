Zelenski se declară „recunoscător” faţă de „hotărârea puternică” a lui Trump de a opri războiul. „Aceasta este prioritatea noastră absolută”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski îşi exprimă recunoştinţa profundă faţă de „hotărârea puternică” a lui Donald Trump de a pune capăt războiului cu Rusia, după ce s-a întâlnit sâmbătă, 7 decembrie, la Paris cu preşedintele ales american, relatează AFP.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a fost gazda întâlnirii lui Volodimir Zelenski cu Donald Trump la Palatul Élysée, sâmbătă, în contextul în care în Ucraina cresc temeri faţă de nivelul susţinerii militare din partea viitoarei administraţii americane.

”Cel mai important este să cooperăm pentru a pune capăt acestui război. Aceasta este prioritatea noastră absolută. La reuniunea de la Paris exact asupra acestui lucru ne-am concentrat”, scrie pe X Zelenski.

There’s a lot of discussion in the media about lowering the draft age for Ukrainians to go to the frontlines. We must focus on equipping existing brigades and training personnel to use this equipment. We must not compensate the lack of equipment and training with the youth of…