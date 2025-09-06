Zelenski, răspuns la invitația lui Putin: „Nu pot merge în capitala acestui terorist”. Liderul de la Kremlin „se joacă” cu SUA, declară președintele ucrainean VIDEO

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri, 5 septembrie, că nu poate merge la Moscova pentru a discuta cu liderul de la Kremlin, în condițiile în care țara sa este atacată zilnic. „Să vină el la Kiev”, a declarat Zelenski după sugestia președintelui rus Vladimir Putin de a veni la Moscova pentru a negocia o înțelegere diplomatică.

„Să vină el la Kiev. Nu pot merge la Moscova când țara mea este atacată, în fiecare zi. Nu pot merge în capitala acestui terorist”, a declarat Zelenski într-un interviu acordat Marthei Raddatz, corespondentului șef pentru afaceri globale al ABC News, pentru emisiunea „This Week”.

În interviul de vineri cu Raddatz, co-prezentatorul emisiunii „This Week”, Zelenski a spus că oferta lui Putin avea scopul de a „amâna întâlnirea”, insistând că el, Zelenski, este „gata pentru întâlnire” în „orice fel de format”.

„Putin înțelege acest lucru. Este același fel de propunere ca cea în care el ar veni la Kiev. Este de înțeles, face asta pentru a amâna întâlnirea. Putem avea încredere că Putin se joacă. Se joacă și cu SUA, în opinia mea”, a spus Zelenski.

Zelenski și Raddatz s-au întâlnit la amplasamentul unei fabrici americane din vestul Ucrainei, care a fost recent ținta unui atac cu rachete rusești.

Ads

Zelenski a spus în repetate rânduri că Putin nu solicită o întâlnire cu el, deoarece continuă războiul din Ucraina.

Președintele rus a declarat miercuri că „nu a fost niciodată împotriva întâlnirii cu Zelenski”.

„Dacă Zelenski este pregătit, atunci să vină la Moscova”, a spus Putin. „Această întâlnire va avea loc.”

Președintele Donald Trump a făcut din întâlnirea dintre cei doi lideri o prioritate în eforturile sale de a negocia un acord de pace.

„În cele din urmă, îi voi pune pe cei doi într-o cameră”, a declarat el pentru Fox News în august.

Trump a făcut din întâlnirea trilaterală între liderii SUA, Rusiei și Ucrainei obiectivul summitului său din Alaska de luna trecută cu Putin și a spus ulterior că o întâlnire bilaterală între Putin și Zelenski va avea loc după ce liderul ucrainean va veni la Casa Albă.

Ads

„O întâlnire trilaterală ar avea loc”, a susținut președintele săptămâna trecută într-un interviu acordat The Daily Caller. „O întâlnire bilaterală, nu știu despre ce este vorba”, a spus el.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat săptămâna aceasta că este „clar” că o întâlnire bilaterală între Putin și Zelenski nu va avea loc.

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, a menționat săptămâna aceasta la emisiunea X șapte țări - Austria, Sfântul Scaun, Elveția, Turcia și trei state din Golf - despre care a spus că sunt pregătite să găzduiască discuții de pace la care Zelenski va participa.

„Dacă o persoană nu dorește să se întâlnească în timpul războiului, desigur, poate propune ceva ce nu poate fi acceptabil nici de mine, nici de alții”, a declarat Zelenski pentru Raddatz.

Ads