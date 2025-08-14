Zelenski l-a dibuit pe Putin: Dictatorul rus va câștiga trei lucruri de la Trump

Zelenski spune că Putin va avea de câștigat la întâlnirea cu Trump FOTO: Hepta

Numărătoarea inversă legată de întâlnirea crucială din 15 august dintre președinții Statelor Unite și Rusiei de la Anchorage, Alaska, a început. Până atunci, Volodimir Zelenski l-a dibuit pe Putin, spunând că dictatorul rus va câștiga trei lucruri de la summitul cu Trump.

Donald Trump și Putin urmează să se întâlnească vineri în Alaska pentru a discuta despre încetarea războiului în curs al Rusiei împotriva Ucrainei, lansat de Putin în februarie 2022. Casa Albă a declarat că liderul rus a solicitat această întâlnire și că Zelenski nu a fost invitat, potrivit Newsweek.

Administrația Trump a încercat, de asemenea, să tempereze așteptările cu privire la întâlnirea președintelui cu Putin. Trump a declarat în trecut că va pune capăt războiului Rusia-Ucraina în termen de 24 de ore de la alegere sau la scurt timp după inaugurare.

Niciuna dintre promisiuni nu s-a concretizat, iar Casa Albă a prezentat săptămâna aceasta că discuțiile dintre Trump și Putin sunt ca un „exercițiu de ascultare” și o misiune de „cunoaștere a faptelor”.

Zelenski a fost întrebat marți de NewsNation ce crede că va învăța Putin din întâlnirea sa cu Trump. Liderul ucrainean nu a stat pe gânduri, declarând publicației: „Cred că Putin va beneficia de acest lucru, pentru că ceea ce caută, sincer, sunt fotografii. Are nevoie de o fotografie de la o întâlnire cu președintele Trump.”

Zelenski a continuat: „În primul rând, se va întâlni pe teritoriul american, ceea ce cred că este o victorie personală. În al doilea rând, iese din izolare pentru că se întâlnește pe teritoriul american. În al treilea rând, odată cu această întâlnire, a amânat cumva politica de sancțiuni. Președintele Trump are sancțiuni serioase și așteptăm cu nerăbdare aceste sancțiuni.” „Vom vedea ce se va întâmpla în continuare”, a adăugat el.

Într-adevăr, decizia administrației Trump de a-i permite lui Putin să intre în țară este izbitoare, având în vedere că liderul rus a fost acuzat de crime de război împotriva Ucrainei de către Curtea Penală Internațională (ICC). Dar SUA nu au aderat la Statutul de la Roma privind ICC. Faptul că întâlnirea va avea loc în Alaska - pe care Rusia a vândut-o SUA pentru puțin peste 7 milioane de dolari în 1867 - adaugă un alt nivel de semnificație.

Zelenski respinge ideea schimburilor de teritorii cu Rusia

Întâlnirea lui Putin cu Trump va fi prima dată când liderul rus se întâlnește cu un președinte american din iunie 2021, când l-a întâlnit pe președintele de atunci, Joe Biden, pentru un summit bilateral. Rusia a invadat Ucraina mai puțin de opt luni mai târziu, cimentând statutul lui Putin de paria în lumea occidentală.

Trump s-a adresat reporterilor săptămâna trecută în privința întâlnirii cu omologul său rus și a sugerat că va exista un „schimb de teritorii” între Rusia și Ucraina. Zelenski a respins categoric ideea, spunând că ucrainenii „nu își vor da pământul unui ocupant”.

Anunțul lui Trump de vineri despre o întâlnire cu Putin a venit în timp ce armata Kremlinului avansează încet, mai adânc în Ucraina - sfidând cerințele lui Trump și ale altor lideri occidentali de a înceta atacurile asupra locurilor civile, potrivit Associated Press.

Rusia și Ucraina sunt, de asemenea, departe de termenii lor pentru pace. Zelenski a refuzat să accepte un acord de încetare a focului care nu include garanții de securitate pentru țara sa, în timp ce Putin cere ca Ucraina să fie exclusă din NATO și să cedeze Rusiei patru teritorii pe care Moscova susține că le-a anexat, dar nu le deține în totalitate.

Zelenski a scris pe Telegram: Putin „cu siguranță nu se pregătește pentru un armistițiu sau pentru sfârșitul războiului. Putin este hotărât să prezinte o întâlnire cu America doar ca o victorie personală și apoi să continue să acționeze exact ca înainte, aplicând aceeași presiune asupra Ucrainei ca înainte”.

