„Trei ani de rezistenţă. Sunt mândru de Ucraina!” Mesajul emoționant al lui Zelenski la trei ani de la începerea războiului VIDEO

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat luni dimineaţă cei „trei ani de rezistenţă” şi „eroismul absolut” al ucrainenilor în faţa agresiunii ruse, în timp ce mai mulţi lideri UE, inclusiv preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au sosit la Kiev pentru a-şi arăta solidaritatea într-un moment în care SUA par să-şi fi schimbat optica şi retorica faţă de Ucraina.

„Trei ani de rezistenţă. Trei ani de recunoştinţă. Trei ani de eroism absolut al ucrainenilor. Sunt mândru de Ucraina!” a spus Zelenski într-o postare însoţită de un videoclip care îi arată pe ucraineni lupând pe linia frontului sau desfăşurându-şi activităţile zilnice pe timp de război, relatează The Guardian.

„Mulţumesc tuturor celor care protejează şi ajută. Tuturor celor care lucrează pentru Ucraina. Şi fie ca memoria tuturor celor care şi-au dat viaţa pentru statul şi poporul nostru să fie veşnică”, a transmis preşedintele ucrainean.

