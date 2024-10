Zelenski a ajuns la Berlin în mini-turneul său european: ”Ucraina vrea un sfârşit rapid şi drept al acestui război, în 2025” VIDEO

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit vineri după-amiază, 11 octombrie, la Berlin pentru a se întâlni cu cancelarul Olaf Scholz în cadrul unui mini-turneu european cu scopul de a obţine sprijin suplimentar şi a-şi prezenta ”planul de victorie”.

Avionul care l-a transportat pe Zelenski a aterizat la Berlin, a indicat preşedinţia ucraineană pentru AFP. Volodimir Zelenski se va întâlni mai întâi cu cancelarul Olaf Scholz, apoi cu preşedintele german Frank-Walter Steinmeier.

El ar urma să îşi reînnoiască apelul ca Germania, al doilea cel mai mare furnizor de ajutor militar (după SUA), să livreze Ucrainei mai multe arme, în special rachete Taurus cu rază de acţiune de circa 500 km.

În pofida presiunilor, inclusiv din interiorul coaliţiei cu Verzii şi liberalii, social-democratul Scholz a refuzat categoric furnizarea de rachete Taurus, de teama unei escaladări între NATO şi Rusia.

Aliaţii interzic deocamdată Kievului să le utilizeze armele pentru a lovi ţinte militare în adâncimea teritoriului Rusiei.

După primele etape la Londra şi Paris, unde a dezminţit orice discuţii privind o încetare a focului, Zelenski s-a întâlnit joi seară la Roma cu premierul italian Giorgia Meloni, iar vineri dimineaţă cu papa Francisc.

Aceste deplasări intervin la mai puţin de o lună înaintea alegerilor prezidenţiale din SUA, al căror rezultat incert provoacă temeri la Kiev în privinţa continuării ajutorului american esenţial.

Zelenski avea prevăzută iniţial participarea sâmbătă, la baza militară americană Ramstein din Germania, la o reuniuni la vârf a aliaţilor Ucrainei, ce a fost amânată pentru o dată ulterioară după ce preşedintele american Joe Biden a renunţat la vizita în Germania din cauza uraganului Milton.

Chancellor Olaf Scholz 🇩🇪 @Bundeskanzler just announced a €1,4bn military support pckage to 🇺🇦 President Zelenskyy @ZelenskyyUa in Berlin to support Ukraine 🇺🇦 against Russia‘s war of aggression. pic.twitter.com/oRfTfgEck2