Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a mulțumit României pentru sprijinul acordat poporului său în discuția telefonică avută duminică, 13 martie, cu Klaus Iohannis.

Într-un mesaj postat pe Twitter, liderul de la Kiev a precizat că discuțiile au vizat și aderarea Ucrainei la UE.

Continued negotiations with international partners. Informed 🇸🇰 President @ZuzanaCaputova & 🇷🇴 President @KlausIohannis about countering Russian aggression, Russian war crimes, in particular against civilians. Thanked for supporting 🇺🇦 people. Our path to 🇪🇺 was also discussed.

”Am continuat negocierile cu partenerii internaţionali. I-am informat pe preşedintele Slovaciei, Zuzana Caputova, şi pe preşedintele României, Klaus Iohannis, despre combaterea agresiunii Rusiei, crimele de război ale Rusiei, în special împotriva civililor. Le-am mulţumit pentru susţinerea oamenilor din Ucraina. S-a discutat şi drumul nostru către Uniunea Europeană”, a scris Zelenski.

”Am avut o discuţie la telefon cu preşedintele Zelenski. L-am asigurat de întreaga susţinerea din partea României pentru Ucraina, atât la nivel bilateral, cât şi în Uniunea Europeană. Hub-ul umanitar de la Suceava deja a început să ofere primele ajutoare. Vom avea grijă de toţi cetăţenii ucraineni care ajung în România”, a anunțat și președintele Klaus Iohannis, după discuție.

În alte postări, președintele Ucrainei a lansat un apel către companiile de software, cerându-le să nu asigure suport pentru produsele lor în Rusia.

Now can be no 'half' decisions or 'halftones'! There is only black and white, good or evil! You are either for peace or support the bloody Russian aggressor to kill Ukrainian children and women. @Microsoft @Oracle @SAP, stop supporting your products in Russia, stop the war!