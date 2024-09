Zelenski mulţumeşte României: ”Sunt recunoscător pentru acest pas de asistenţă”. Ce spune despre sfârșitul războiului VIDEO

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a mulţumit României marţi seară, 3 septembrie, pentru sistemul Patriot pe care Parlamentul de la Bucureşti l-a aprobat să fie transferat Ucrainei.

Anunţând că a avut o reuniune cu şefii de stat major cu care a discutat despre utilizarea sistemelor de apărare aeriană şi despre protejarea oraşelor şi comunităţilor ucrainene, Zelenski a spus: „Ne bazăm pe (sistemul) Patriot, pe care România se pregăteşte să îl transfere. Sunt recunoscător pentru acest pas de asistenţă din partea României. Acesta este un lucru care va sprijini cu adevărat poporul nostru, ţara noastră, întreaga noastră regiune”, a declarat Zelenski în discursul său video pe care îl adresează compatrioţilor în fiecare seară.

El a spus că a identificat împreună cu comandanţii ucraineni măsuri pentru a face mai eficiente sistemele pe care le Ucraina le are deja.

„De asemenea, lucrăm pentru a obţine protecţie suplimentară pentru Ucraina”, a menţionat Zelenski, precizând: „Desigur, continuăm să lucrăm cu toţi partenerii pentru soluţii mai puternice care să ne sprijine apărarea - pentru soluţii cu rază lungă de acţiune care ar putea distruge o parte semnificativă a rachetelor balistice ruseşti înainte ca acestea să fie lansate”.

Kievul pledează de mult timp pe lângă aliaţii occidentali, în special Statele Unite, pentru a-i furniza arme cu rază lungă de acţiune şi mai ales pentru a-şi da acordul ca acestea să fie folosite pentru atacuri care să vizeze obiective de pe teritoriul rusesc, motivând că în felul acesta ar fi vizate locurile de unde sunt iniţiate atacurile ruseşti asupra teritoriului şi populaţiei ucrainene.

„Aceasta este una dintre problemele-cheie ale acestui război în general. Problema capacităţii noastre cu rază lungă de acţiune şi a permisiunilor relevante din partea partenerilor noştri, a proiectilelor şi rachetelor cu rază lungă de acţiune pe care le-am putea utiliza. Atacurile ruseşti vor fi imposibile dacă suntem capabili să distrugem lansatoarele ocupantului acolo unde acestea există, precum şi aerodromurile şi logistica militară rusească”, a explicat Volodimir Zelenski.

El a calificat eventuala acordare a unor astfel de permisiuni şi arme Ucrainei drept „cel mai mare pas către un sfârşit real şi corect al acestui război”.

„Rusia pur şi simplu nu ştie cum să lupte fără teroare - atacurile teroriste şi capacitatea de a semăna distrugere înlocuiesc atât tactica, cât şi strategia de război pentru conducerea rusă”, a punctat Zelenski în ziua în care a avut loc, la Poltava, oraş din centrul Ucrainei, atacul rusesc cu bilanţul cel mai grav de anul acesta: peste 50 de morţi şi mai mult de 270 de răniţi.

Zelenski a spus că a vorbit marţi şi cu premierul canadian, Justin Trudeau pe care l-a rugat „să îi convingă mai activ” pe partenerii Kievului să ofere Ucrainei mai multă capacitate cu rază lungă de acţiune.

El s-a referit şi la folosirea dronelor de către forţele armate ucrainene. „Există experienţă care trebuie împărtăşită. Există, de asemenea, greşeli care trebuie să fie corectate. Dronele noastre ucrainene trebuie să fie sută la sută eficiente, pentru că aceasta înseamnă literalmente că Ucraina va fi sută la sută eficientă pe câmpul de luptă. Şi le mulţumesc tuturor oamenilor noştri care dobândesc această experienţă pozitivă de utilizare a dronelor pentru Ucraina, care împărtăşesc această experienţă cu trupele. Le mulţumesc tuturor celor care produc şi furnizează drone. Şi le mulţumesc tuturor celor care distrug cu precizie ocupantul şi potenţialul de război al Rusiei - chiar acolo, pe teritoriul inamicului”, a subliniat liderul de la Kiev.

