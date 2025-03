Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis marţi, 4 martie, o declaraţie, cu câteva ore înainte de adresarea lui Donald Trump către Congres, în care spune că întâlnirea sa din Biroul Oval de săptămâna trecută cu preşedintele american „nu a mers aşa cum trebuia”. El o descrie drept „regretabilă” şi anunţă că Ucraina este gata să negocieze pacea cu Rusia, relatează BBC şi CNN.

„Aş dori să reiterez angajamentul Ucrainei pentru pace”, a declarat Zelenski pe X. „Niciunul dintre noi nu doreşte un război fără sfârşit. Ucraina este pregătită să vină la masa negocierilor cât mai curând posibil pentru a aduce pacea durabilă mai aproape. Nimeni nu doreşte pacea mai mult decât ucrainenii. Eu şi echipa mea suntem gata să lucrăm sub conducerea puternică a preşedintelui Trump pentru a obţine o pace care să dureze”, declară liderul de la Kiev.

„Întâlnirea noastră de vineri de la Washington, de la Casa Albă, nu a decurs aşa cum ar fi trebuit să fie. Este regretabil că s-a întâmplat în acest fel. Este timpul să îndreptăm lucrurile. Ne-am dori ca pe viitor cooperarea şi comunicarea să fie constructive”, spune Zelenski.

Liderul ucrainean afirmă, de asemenea, că Ucraina este gata să semneze acordul privind mineralele ucrainene, care trebuia să fie semnat vineri, dar totul a căzut după întâlnirea dezastruoasă din Biroul Oval, Zelenski fiind invitat să părăsească sediul preşedinţiei americane.

