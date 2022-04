Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acuzat statele membre ale Uniunii Europene care continuă să cumpere petrol rusesc că ”își câştigă banii din sângele poporului”. Liderul de la Kiev a dat ca exemplu Germania și Ungaria.

Într-un interviu acordat BBC, Zelenski a acuzat cele două țări că blochează un embargo UE privind achizițile energetice din Rusia, din care aceasta urmează să câştige în acest an până la 250 de miliarde de lire sterline (326 de miliarde de dolari).

Liderii de la Kiev sunt tot mai frustraţi din cauza Berlinului, care a susţinut unele dintre sancţiunile impuse Rusiei, dar care se opune unor măsuri mai dure vizând petrolul.

”Unii dintre prietenii şi partenerii noştri înţeleg că acum sunt alte vremuri, că nu mai este vorba despre afaceri şi bani”, a declarat Zelenski în sala sa de criză, la Kiev.

”Este o problemă de supravieţuire”, subliniază el.

Şeful statului urainean a cerut, de asemenea, mai mult armament, subliniind că livrările nu sunt suficiente pentru a face faţă asaltului Rusiei.

”Statele Unite, Regatul Unit, unele ţări europene încearcă să ajute şi ajută. Cu toate acestea avem nevoie (de armament) mai devreme, mai devreme şi mai repede. Cuvântul cheie este ”acum”, a adăugat liderul de la Kiev.

