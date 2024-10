Zelenski și-a prezentat „planul de victorie” în Parlament și a exclus cedarea de teritorii Rusiei FOTO/VIDEO

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi-a prezentat miercuri, 16 octombrie, „planul de victorie” într-un discurs rostit în Parlamentul de la Kiev şi a exclus posibilitatea cedării de teritorii Rusiei pentru a pune capăt războiului declanşat de Moscova în februarie 2022, relatează AFP.

Volodimir Zelenski spune că Rusia trebuie să piardă războiul împotriva Ucrainei.

„Pentru noi toţi, ucrainenii, planul de victorie a fost pregătit”, a declarat Zelenski în faţa deputaţilor, potrivit unei înregistrări video difuzate pe contul de Facebook al preşedinţiei ucrainene.

Şeful statului ucrainean a exclus cedarea de teritorii Rusiei sau "îngheţarea" conflictului de-a lungul liniei frontului, estimând că Moscova trebuie să piardă războiul pe care l-a declanşat în februarie 2022.

„Rusia trebuie să piardă războiul împotriva Ucrainei. Nu poate exista o „îngheţare” (a liniei frontului). Nu poate exista niciun schimb în ceea ce priveşte teritoriul Ucrainei sau suveranitatea acesteia”, le-a spus el parlamentarilor, adăugând că Ucraina şi aliaţii săi trebuie să „forţeze Rusia să participe la un summit pentru pace şi să fie gata să pună capăt războiului”.

El a denunţat totodată sprijinul Chinei, Coreii de Nord şi Iranului pentru efortul de război al Rusiei.

„Coaliţia de criminali, cu Putin, include acum Coreea de Nord (...) Toată lumea vede ajutorul regimului iranian pentru Putin. Acelaşi lucru este valabil şi pentru cooperarea Chinei cu Rusia”, a denunţat Zelenski în faţa deputaţilor ucraineni.

Zelenski a afirmat că Phenianul participă de facto la războiul Rusiei împotriva Ucrainei, relatează Reuters.

În discursul său, liderul ucrainean a afirmat că serviciile sale de informaţii au confirmat că Phenianul a furnizat Rusiei nu numai arme, ci şi soldaţi.

