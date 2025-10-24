Zelenski, primit de regele Charles al III-lea la castelul Windsor. Ce caută liderul de la Kiev în Marea Britanie FOTO

Autor: Adrian Zia
Vineri, 24 Octombrie 2025, ora 18:55
343 citiri
Zelenski, primit de regele Charles al III-lea la castelul Windsor. Ce caută liderul de la Kiev în Marea Britanie FOTO
Zelenski, primit de regele Charles al III-lea la castelul Windsor FOTO X/@Deana_CRO

Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski a fost primit vineri, 24 octombrie, de regele Marii Britanii, Charles al III-lea, la castelul Windsor, înaintea unei întâlniri cu premierul Keir Starmer și cu aliați ai Ucrainei pentru a discuta despre livrările de arme cu rază lungă de acțiune pentru Kiev, relatează AFP.

Președintele ucrainean, care participă la această reuniune la o zi după summitul european la Bruxelles, a fost primit de regele Charles cu ceremonie regală și trecerea în revistă a unui batalion al gărzii regale. Liderul ucrainean se întâlnește pentru a treia oară în acest an cu monarhul Regatului Unit.

Zelenski urma să se alăture în cursul după-amiezii premierului britanic Keir Starmer pentru a participa la reuniunea 'Coaliției voinței' compusă din 26 de țări, în special europene, dispuse să ajute Ucraina. Premierul danez Mette Frederiksen, omologul său olandez Dick Schoof și secretarul general al NATO, Mark Rutte, se vor afla la Londra, în timp ce alți 20 de lideri vor participa prin videoconferință, potrivit Downing Street.

Liderul guvernului laburist, care coprezidează această coaliție împreună cu președintele francez Emmanuel Macron, va face un apel la 'plasarea Ucrainei în poziția cea mai puternică pe măsura apropierii iernii' în fața forțelor ruse, potrivit unui comunicat al guvernului britanic.

Ucraina a fost în ultimele săptămâni ținta unor atacuri rusești din ce în ce mai puternice asupra infrastructurilor energetice, care amenință să priveze de electricitate și încălzire populația ucraineană pe măsură ce iarna se apropie.

Keir Starmer urmează să ceară aliaților Kievului o sporire a livrărilor de 'arme cu rază lungă de acțiune' către Ucraina pentru a-i întări poziția.

Ucraina produce unele rachete de acest tip (Flamingo, Neptun) și primește de la europeni rachete Scalp (de la Franța) și Storm Shadow (de la britanici), însă în cantități mici.

Kievul cere, fără succes, deocamdată, rachete germane Taurus. Americanii au refuzat până acum să-i livreze rachete Tomahawk pe care Zelenski spera să le primească. Președintele rus Vladimir Putin a avertizat că o astfel de livrare ar constitui 'o nouă escaladare'.

Pentru a finanța furnizarea 'sistemelor cu rază lungă de acțiune' Ucrainei, Starmer urmează să ceară partenerilor săi să-și 'finalizeze munca' privind utilizarea activelor rusești înghețate, potrivit Downing Street.

În acest domeniu, liderii europeni reuniți joi la Bruxelles au făcut un prim pas timid, cerând Comisiei să exploreze mijloacele de a finanța Ucraina în următorii doi ani, lăsând deschisă posibilitatea aplicării unui împrumut care s-ar baza pe aceste active.

Imobilizate din cauza sancțiunilor occidentale, aceste active rusești reprezintă aproximativ 210 miliarde de euro, notează AFP.

Momentul în care o dronă rusească lovește o grădiniţă din Ucraina. "Atacul este scuipatul Rusiei în faţa celor care insistă asupra unei soluţii paşnice" VIDEO FOTO
Momentul în care o dronă rusească lovește o grădiniţă din Ucraina. "Atacul este scuipatul Rusiei în faţa celor care insistă asupra unei soluţii paşnice" VIDEO FOTO
O grădiniţă privată din Harkov a fost lovită miercuri, 22 octombrie, de un atac rusesc, iar clădirea a fost cuprinsă de flăcări. Copiii au fost evacuaţi, dar mulţi prezintă „reacţii...
Zelenski avertizează că Putin creează un „dezastru umanitar” în Ucraina și cere arme cu rază lungă de acțiune pentru a ataca Rusia
Zelenski avertizează că Putin creează un „dezastru umanitar” în Ucraina și cere arme cu rază lungă de acțiune pentru a ataca Rusia
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat vineri, la Londra, că Vladimir Putin împinge Ucraina spre o „catastrofă umanitară”, în contextul intensificării atacurilor asupra...
#razboi Ucraina, #Zelenski presedinte Ucraina, #Regele Charles al III lea , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Dupa TREI ani, "cea mai frumoasa femeie din lume" a aparut! Imaginea a facut inconjurul planetei FOTO
ObservatorNews.ro
Rasturnare de situatie in cazul tinerilor morti in Harghita. O noua ipoteza luata in calcul de anchetatori
DigiSport.ro
Dupa TREI ani, "cea mai frumoasa femeie din lume" a aparut! Imaginea a facut inconjurul planetei FOTO

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Zelenski avertizează că Putin creează un „dezastru umanitar” în Ucraina și cere arme cu rază lungă de acțiune pentru a ataca Rusia
  2. Un român din Spania a fost arestat pentru furtul unui ceas de 37.000 de euro. Făcea parte dintr-o bandă care jefuia turiști
  3. Ce a ucis cu adevărat armata lui Napoleon în timpul retragerii din Rusia? Un nou studiu dezvăluie doi agenți patogeni letali identificați în dinții soldaților
  4. Bucureștean pus la zid după ce a ridicat o problemă incomodă despre transportul în comun: "Sunt curios dacă în alte orașe mari e la fel"
  5. Maia Sandu participă duminică la ceremonia de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale
  6. Zelenski, primit de regele Charles al III-lea la castelul Windsor. Ce caută liderul de la Kiev în Marea Britanie FOTO
  7. Furtul de la Luvru, între realitate și conspirație: internetul fierbe după jaful de 76 de milioane de lire
  8. „Există o mare diferență între a fi cumpătat și a fi zgârcit”. Cum decide un expert financiar pe ce să cheltuiască banii
  9. Ucraina lovește în inima forțelor speciale ruse. Unități de elită distruse, zeci de prizonieri în mâinile ucrainenilor
  10. Canada este gata să reia negocierile comerciale cu SUA imediat ce ”americanii sunt pregătiţi”. Ce alți parteneri caută guvernul de la Ottawa VIDEO