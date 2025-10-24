Zelenski, primit de regele Charles al III-lea la castelul Windsor. Ce caută liderul de la Kiev în Marea Britanie FOTO

Zelenski, primit de regele Charles al III-lea la castelul Windsor FOTO X/@Deana_CRO

Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski a fost primit vineri, 24 octombrie, de regele Marii Britanii, Charles al III-lea, la castelul Windsor, înaintea unei întâlniri cu premierul Keir Starmer și cu aliați ai Ucrainei pentru a discuta despre livrările de arme cu rază lungă de acțiune pentru Kiev, relatează AFP.

Președintele ucrainean, care participă la această reuniune la o zi după summitul european la Bruxelles, a fost primit de regele Charles cu ceremonie regală și trecerea în revistă a unui batalion al gărzii regale. Liderul ucrainean se întâlnește pentru a treia oară în acest an cu monarhul Regatului Unit.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy joined King Charles at Windsor Castle, where he was greeted by a Guard of Honour formed by the 1st Battalion Grenadier Guards. For the first time, he received a ceremonial welcome in the UK. 📷: Getty pic.twitter.com/9yeRJRJJqm — HELLO! Canada (@HelloCanada) October 24, 2025

Zelenski urma să se alăture în cursul după-amiezii premierului britanic Keir Starmer pentru a participa la reuniunea 'Coaliției voinței' compusă din 26 de țări, în special europene, dispuse să ajute Ucraina. Premierul danez Mette Frederiksen, omologul său olandez Dick Schoof și secretarul general al NATO, Mark Rutte, se vor afla la Londra, în timp ce alți 20 de lideri vor participa prin videoconferință, potrivit Downing Street.

Liderul guvernului laburist, care coprezidează această coaliție împreună cu președintele francez Emmanuel Macron, va face un apel la 'plasarea Ucrainei în poziția cea mai puternică pe măsura apropierii iernii' în fața forțelor ruse, potrivit unui comunicat al guvernului britanic.

Ucraina a fost în ultimele săptămâni ținta unor atacuri rusești din ce în ce mai puternice asupra infrastructurilor energetice, care amenință să priveze de electricitate și încălzire populația ucraineană pe măsură ce iarna se apropie.

Keir Starmer urmează să ceară aliaților Kievului o sporire a livrărilor de 'arme cu rază lungă de acțiune' către Ucraina pentru a-i întări poziția.

Ucraina produce unele rachete de acest tip (Flamingo, Neptun) și primește de la europeni rachete Scalp (de la Franța) și Storm Shadow (de la britanici), însă în cantități mici.

Kievul cere, fără succes, deocamdată, rachete germane Taurus. Americanii au refuzat până acum să-i livreze rachete Tomahawk pe care Zelenski spera să le primească. Președintele rus Vladimir Putin a avertizat că o astfel de livrare ar constitui 'o nouă escaladare'.

Pentru a finanța furnizarea 'sistemelor cu rază lungă de acțiune' Ucrainei, Starmer urmează să ceară partenerilor săi să-și 'finalizeze munca' privind utilizarea activelor rusești înghețate, potrivit Downing Street.

În acest domeniu, liderii europeni reuniți joi la Bruxelles au făcut un prim pas timid, cerând Comisiei să exploreze mijloacele de a finanța Ucraina în următorii doi ani, lăsând deschisă posibilitatea aplicării unui împrumut care s-ar baza pe aceste active.

Imobilizate din cauza sancțiunilor occidentale, aceste active rusești reprezintă aproximativ 210 miliarde de euro, notează AFP.

