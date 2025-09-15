Armata ucraineană face progrese în zonele de frontieră din Sumî, susține Volodimir Zelenski. „Există rezultate bune”

Autor: Maria Popa
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 07:39
Volodimir Zelenski Foto: Captură video/X/@ZelenskyyUa

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat, duminică seară, 14 septembrie, că forțele ucrainene au avansat în sectoarele de frontieră din nordul regiunii Sumî, o zonă în care trupele ruse încearcă de luni de zile să-și consolideze pozițiile, relatează Reuters.

Zelenski, vorbind în discursul său video de seară, a citat, de asemenea, comandantul suprem al Ucrainei, care a afirmat că forțele Moscovei au suferit pierderi semnificative în regiunile Donețk și Harkov, de-a lungul frontului de 1.000 kilometri.

Volodimir Zelenski a vorbit după o săptămână de declarații ale Rusiei în care se sublinia ceea ce Moscova a descris ca fiind progrese în regiunea centrală Dnipropetrovsk.

Trupele rusești sunt angajate într-o avansare lentă în estul Ucrainei, cu anunțuri aproape zilnice privind capturarea unor sate.

Moscova a anexat patru regiuni pe care le-a ocupat parțial - Donețk, Luhansk, Zaporojie și Herson - dar nu și Dnipropetrovsk, unde a declarat până acum că a capturat o serie de sate de-a lungul marginii frontierei sale administrative.

„Există rezultate bune în zonele de frontieră din regiunea Sumî”, a declarat Zelenski, citându-l pe comandantul suprem Oleksandr Syrskyi. „Unitățile noastre continuă să avanseze în direcția frontierei de stat a Ucrainei”.

De la evacuarea forțelor ucrainene din regiunea Kursk a Rusiei mai devreme în acest an, trupele ruse au încercat să înființeze ceea ce Kremlinul numește o zonă tampon în regiunea Sumî. Rusia bombardează în mod regulat orașele mai mari, inclusiv orașul Sumî.

Zelenski a declarat că forțele ruse au suferit pierderi semnificative în apropiere de Kupiansk, o zonă din nord-estul regiunii Harkov, care se află de luni de zile sub presiunea susținută a Rusiei.

„Continuăm să operăm în direcția Dobropillia”, a spus el, referindu-se la un oraș din apropierea Pokrovskului, unul dintre punctele focale ale ofensivei rusești de lungă durată în regiunea Donețk. „Este important că atacurile rusești sunt respinse de băieții noștri”.

Șeful numit de Rusia al unor părți din regiunea Donețk aflate sub controlul Moscovei, Denis Pușilin, a declarat într-un videoclip postat online că forțele ruse continuă să avanseze cu o mișcare de clește în apropierea satelor din jurul Pokrovsk.

Mai la vest, guvernatorul regiunii Herson, Oleksandr Prokudin, a declarat pe Telegram că două persoane au murit în urma bombardamentelor și atacurilor cu drone în diferite părți ale regiunii.

