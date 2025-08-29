Zelenski și Putin nu vor sta față în față așa cum vrea Trump, e sigur cancelarul Germaniei. "Este evident că nu va exista o astfel de întâlnire"

Autor: Adrian Zia
Joi, 28 August 2025, ora 23:40
161 citiri
Zelenski și Putin nu vor sta față în față așa cum vrea Trump, e sigur cancelarul Germaniei. "Este evident că nu va exista o astfel de întâlnire"
Cancelarul german Friedrich Merz. FOTO: Hepta

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat joi, 28 august, că este 'evident că nu va exista nicio întâlnire' în viitorul apropiat între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președintele rus Vladimir Putin, întâlnire la care Donald Trump a sperat pentru a găsi o soluție la conflict, relatează AFP.

'Este evident că nu va exista o întâlnire între președintele Zelenski și președintele Putin, contrar a ceea ce a fost convenit între președintele Trump și președintele Putin', a declarat liderul german alături de președintele francez Emmanuel Macron la începutul unui consiliu de miniștri franco-german.

Zelenski respinge orice cedare de teritorii către Rusia, care de partea sa respinge orice desfășurare de trupe din țările NATO ca garanție de securitate pentru Ucraina, iar aliații europeni ai acesteia din urmă o asigură în continuare de tot sprijinul dacă va continua războiul și insistă în plus să desfășoare trupe de menținere a păcii în Ucraina, deși Rusia se opune.

Donald Trump a declarat vineri că în aproximativ două săptămâni ar trebui să știe dacă sunt posibile progrese în încercarea sa de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina, în condițiile în care observă o ură imensă între Putin și Zelenski. Trump a promis că va decide în aceste două săptămâni dacă va impune 'sancțiuni masive' Rusiei sau dacă pur și simplu va abandona încercările sale de mediere între Rusia și Ucraina și le va spune acestora că 'este lupta voastră'.

Cancelarul Germaniei dezvăluie strategia folosită de Putin pentru a evita întâlnirea cu Zelenski. Ce a spus Friedrich Merz
Cancelarul Germaniei dezvăluie strategia folosită de Putin pentru a evita întâlnirea cu Zelenski. Ce a spus Friedrich Merz
Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, a acuzat marți, 26 august, Moscova de o 'strategie de întârziere' în ceea ce privește obținerea unui acord de pace cu Ucraina, relatează dpa. La o...
Forțele ruse avansează spre vest, testând apărarea ucraineană în regiunea Dnipropetrovsk
Forțele ruse avansează spre vest, testând apărarea ucraineană în regiunea Dnipropetrovsk
Forțele ruse își intensifică presiunea pe frontul central-est, înaintând cu mici grupuri de asalt în regiunea Dnipropetrovsk – o zonă care, până nu demult, părea ferită de avansurile...
#razboi Ucraina, #Friedrich Merz, #intalnire Zelenski Putin , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
S-a dus la conferinta la US Open si nu i-a venit sa creada ce vede! "Umilit de iubita, in fata tuturor"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
ANAF, invitatul surpriza la nunti si botezuri: "Se va scumpi masa la restaurant". Ar fi vizat si darul de nunta

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Sora pacientei infectată cu bacterii la Floreasca face anunțul cel mare. Ministerul Sănătăţii preia costurile pentru tratamentul din Belgia
  2. Ministrul Cseke Attila dezvăluie motivul pentru care primăriile nu au destui bani pentru a plăti salariile: "Nu e numai incompetenţa"
  3. ”Vocile apocalipsei AI” devin tot mai alarmiste. Peste doi ani, omenirea nu va fi pregătită să facă față Inteligenței Artificiale. „Am rămas fără timp”
  4. Zelenski și Putin nu vor sta față în față așa cum vrea Trump, e sigur cancelarul Germaniei. "Este evident că nu va exista o astfel de întâlnire"
  5. Ministrul Dezvoltării, despre folosirea de drone pentru identificarea construcțiilor ilegale. Cum și cine le va folosi. Explicațiile lui Cseke Attila
  6. Keith Kellogg, de la Washington, după 11 ore de atac rusesc asupra unor ținte civile din Kiev: "Aceste atacuri grave amenință pacea pe care o urmărește președintele Trump”
  7. Forțele ruse avansează spre vest, testând apărarea ucraineană în regiunea Dnipropetrovsk
  8. Pentagonul investighează apariția a peste 8.000 de OZN-uri deasupra unor baze militare din SUA
  9. Conexiunile miliardarului pedofil Jeffrey Epstein cu industria spionajului. Ce dezvăluie noile emailuri scurse din inboxul unui fost premier israelian
  10. Ministrul Dezvoltării, după ce un livrator asiatic a fost bătut în Capitală. "Ar fi cea mai mare greșeală ca un asemenea incident să treacă neobservat"