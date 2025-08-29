Zelenski și Putin nu vor sta față în față așa cum vrea Trump, e sigur cancelarul Germaniei. "Este evident că nu va exista o astfel de întâlnire"

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat joi, 28 august, că este 'evident că nu va exista nicio întâlnire' în viitorul apropiat între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președintele rus Vladimir Putin, întâlnire la care Donald Trump a sperat pentru a găsi o soluție la conflict, relatează AFP.

'Este evident că nu va exista o întâlnire între președintele Zelenski și președintele Putin, contrar a ceea ce a fost convenit între președintele Trump și președintele Putin', a declarat liderul german alături de președintele francez Emmanuel Macron la începutul unui consiliu de miniștri franco-german.

Zelenski respinge orice cedare de teritorii către Rusia, care de partea sa respinge orice desfășurare de trupe din țările NATO ca garanție de securitate pentru Ucraina, iar aliații europeni ai acesteia din urmă o asigură în continuare de tot sprijinul dacă va continua războiul și insistă în plus să desfășoare trupe de menținere a păcii în Ucraina, deși Rusia se opune.

Donald Trump a declarat vineri că în aproximativ două săptămâni ar trebui să știe dacă sunt posibile progrese în încercarea sa de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina, în condițiile în care observă o ură imensă între Putin și Zelenski. Trump a promis că va decide în aceste două săptămâni dacă va impune 'sancțiuni masive' Rusiei sau dacă pur și simplu va abandona încercările sale de mediere între Rusia și Ucraina și le va spune acestora că 'este lupta voastră'.

