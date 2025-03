Zelenski, răspuns diplomatic după noul atac al lui Trump: "Sperăm cu tărie la sprijinul american în drumul nostru spre pace"

La scurt timp după ce Donald Trump l-a apostrofat din nou, de data aceasta pe rețeaua socială pe care o deține, Truth Social, Volodimir Zelenski i-a dat, pe X, rețeaua lui Elon Musk, o replică diplomatică președintelui american în care a spus că Ucraina "are nevoie de o pace reală".

"Avem nevoie de o pace reală, iar ucrainenii o doresc cel mai mult, deoarece războiul ne distruge orașele și satele. Pierdem oameni. Trebuie să punem capăt războiului și să garantăm securitatea", a scris liderul de la Kiev pe X.

În același mesaj, Zelenski a notat și faptul că el, alături de diplomații săi, continuă să lucreze pentru a aduce pacea în Ucraina.

"Continuăm colaborarea cu partenerii noștri. Am avut deja discuții și urmează alte măsuri în curând. Este esențial să facem ca diplomația noastră să fie cu adevărat substanțială pentru a încheia acest război cât mai repede posibil", a mai spus președintele ucrainean pe rețeaua socială a lui Musk.

În finalul mesajului său, Zelenski a amintit și de America, iar replica pentru Trump a fost calmă și diplomată.

"Colaborăm îndeaproape cu Statele Unite și partenerii noștri europeni și sperăm cu tărie la sprijinul american în drumul nostru spre pace. Pacea este necesară cât mai curând.".

