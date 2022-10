Zelenski, după bombardamentele de la Kiev: ”Se încearcă să fim anihilaţi şi şterşi de pe faţa pământului” VIDEO

Preşedintele Ucrainei Volodimir Zelenski a afirmat, după exploziile de la Kiev şi din alte oraşe ucrainene, că se încearcă anihularea ucrainenilor, anunţând că sunt mai mulţi morţi şi răniţi.

”A 229-a zi de război. În ziua 229 se încearcă să fim anihilaţi şi şterşi de pe faţa pământului”, a scris Zelenski pe Facebook, postând şi imagini de pe străzile din Kiev..

El afirmă că oameni au fost ucişi în timp ce dormeau, iar la Kiev şi Dnipro, au fost atacaţi oameni care mergeau la serviciu.

Conform lui Zelenski, s-au înregistrat morţi şi răniţi.

Mai multe explozii ai zguduit luni dimineaţă zona centrală a capitalei ucrainene Kiev, anunţă The Guardian. Conform Kiev Independent, au putut fi auzite cel puţin patru explozii, urmate de degajări mari de fum, în zona centrală a oraşului.În oraş şi în zonele învecinate a fost declanşată alarma aeriană.O rachetă rusească a aterizat pe o stradă a oraşului Kiev, lângă monumentul lui Hruşevski, potrivit unui consilier al ministrului de Interne.

Deputatul ucrainean Oleksii Goncearenko a adăugat că o rachetă a căzut „chiar în centrul oraşului”.„Maşinile ard şi ferestrele au fost sparte în case. Sunt morţi”, a scris el pe Twitter în această dimineaţă.

Big Breaking

Ukrainian girl was filming in Kyiv when a Russian missile hit across the street https://t.co/FojnRvkDM1#Russia #Ukraine #RussiaUkraineWar #Kyiv https://t.co/5p08QmP0yT pic.twitter.com/C5MYiXSCjm